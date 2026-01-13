GATE 2026 Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

GATE 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 में शामिल होने जा रहे सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस साल गेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार GATE 2026 का आयोजन IIT Guwahati की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा कुल चार दिनों में होगी। 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर गेट एग्जाम आयोजित किया जाएगा।