GATE 2026 Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

GATE 2026 Admit Card Released(Image-Freepik)
GATE 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 में शामिल होने जा रहे सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस साल गेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार GATE 2026 का आयोजन IIT Guwahati की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा कुल चार दिनों में होगी। 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर गेट एग्जाम आयोजित किया जाएगा।
GATE 2026 की परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर लिखी शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम जरूर ध्यान से देख लें।
सबसे पहले gate2026.iitg.ac.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
अपनी लॉगिन डिटेल्स भरें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों को ध्यान से चेक करना जरूरी है।
परीक्षा का नाम और विषय
परीक्षा की तारीख और समय
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
फोटो और सिग्नेचर
परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस
गेट परीक्षा 3 घंटे की होती है। पेपर में जनरल एप्टिट्यूड और उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय से सवाल पूछे जाते हैं। MCQ में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि MSQ और NAT में गलत उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। परीक्षा पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी।
कुल अंक: 100
जनरल एप्टिट्यूड: 15 अंक
संबंधित विषय: 85 अंक
प्रश्न तीन तरह के होते हैं-
MCQ (मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन)
MSQ (मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन)
NAT (न्यूमेरिकल आंसर टाइप)
