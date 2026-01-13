13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

GATE 2026 Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

GATE 2026 की परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 13, 2026

GATE 2026 Admit Card

GATE 2026 Admit Card Released(Image-Freepik)

GATE 2026: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 में शामिल होने जा रहे सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस साल गेट परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार GATE 2026 का आयोजन IIT Guwahati की ओर से किया जा रहा है। परीक्षा कुल चार दिनों में होगी। 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर गेट एग्जाम आयोजित किया जाएगा।

GATE 2026: दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

GATE 2026 की परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर लिखी शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम जरूर ध्यान से देख लें।

ऐसे डाउनलोड करें GATE 2026 Admit Card

सबसे पहले gate2026.iitg.ac.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
अपनी लॉगिन डिटेल्स भरें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

GATE 2026 Admit Card

एडमिट कार्ड में ये जानकारी जरूर जांचें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारियों को ध्यान से चेक करना जरूरी है।

परीक्षा का नाम और विषय
परीक्षा की तारीख और समय
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
फोटो और सिग्नेचर
परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस

जानिए GATE 2026 का एग्जाम पैटर्न

गेट परीक्षा 3 घंटे की होती है। पेपर में जनरल एप्टिट्यूड और उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय से सवाल पूछे जाते हैं। MCQ में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि MSQ और NAT में गलत उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। परीक्षा पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी।

कुल अंक: 100
जनरल एप्टिट्यूड: 15 अंक
संबंधित विषय: 85 अंक

प्रश्न तीन तरह के होते हैं-
MCQ (मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन)
MSQ (मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन)
NAT (न्यूमेरिकल आंसर टाइप)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 05:16 pm

Hindi News / Education News / GATE 2026 Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Trending Diploma Courses: इन ट्रेड्स में डिप्लोमा करने से मिलेगी बढ़िया नौकरी और सैलरी, जान लें कोर्सों के नाम

Trending Diploma Courses
शिक्षा

AI Courses 2026: AI के दौर में वाकई बेकार है UPSC की तैयारी? बस कर लें ये AI कोर्सेज लाखों में मिलेगी सैलेरी

Sanjeev Sanyal UPSC statement
शिक्षा

India Post GDS Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए 25 हजार से ज्यादा पदों के लिए जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जान लें सिलेक्शन प्रोसेस

India Post GDS Recruitment 2026
शिक्षा

Iran Currency: ईरान में ‘जीरो’ के करीब पहुंची ईरानी रियाल की वैल्यू? डॉलर नहीं ये है दुनिया की 3 सबसे महंगी करेंसी

Iran currency
शिक्षा

NHAI Recruitment 2026: इंजीनियरों के लिए खुशखबरी, बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका

NHAI Recruitment 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.