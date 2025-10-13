Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Google Cloud CEO Thomas Kurian Salary: ‘AI के कारण बढ़ेगी जॉब’, बयान देने वाले थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है?

कुरियन ने अपने हालिया बयान में कहा कि “AI केवल कुछ नौकरियों के स्वरूप को बदलेगा, खत्म नहीं करेगा। जो लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, उनके लिए मौके और अधिक बनेंगे।”

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 13, 2025

Google Cloud CEO Thomas Kurian

Google Cloud CEO Thomas Kurian(Image-Linkedin)

Artificial Intelligence(AI) को लेकर दुनिया भर में जहां एक ओर नौकरी छिनने की आशंका जताई जा रही है, वहीं Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) का कहना है कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा है कि AI से युवाओं के लिए मौके और बढ़ेंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि “AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को आसान बनाएगा।” उनका यह बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है या उनके पास कितना पैसा है?

कौन हैं Thomas Kurian?

Thomas Kurian भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हैं, वे अभी Google Cloud के सीईओ हैं। उन्होंने 2019 में इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वे Oracle कंपनी में लगभग दो दशक तक काम कर चुके हैं और वहां भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को संभाला है।

Thomas Kurian Salary


Thomas Kurian की सैलरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थॉमस कुरियन की सालाना सैलरी लगभग $20 मिलियन (लगभग 167 करोड़ रुपये) है। इसमें उनका बेस सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शंस शामिल हैं।
बेस सैलरी (Base Salary): करीब 800,000 डॉलर (6.6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष)
बोनस और इंसेंटिव्स: 2-3 डॉलर मिलियन तक
स्टॉक ऑप्शंस और अन्य बेनिफिट्स: 15-16 डॉलर मिलियन तक
यह सैलरी टेक इंडस्ट्री के टॉप एक्जीक्यूटिव्स में से एक मानी जाती है। Google Cloud के बिजनेस के तेजी से बढ़ने के पीछे थॉमस कुरियन की रणनीतियों और लीडरशिप की अहम भूमिका रही है।

थॉमस कुरियन का AI पर बयान


कुरियन ने अपने हालिया बयान में कहा कि “AI केवल कुछ नौकरियों के स्वरूप को बदलेगा, खत्म नहीं करेगा। जो लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, उनके लिए मौके और अधिक बनेंगे।” उन्होंने बताया कि AI के क्षेत्र में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और क्लाउड इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जिससे नए जॉब्स बनेंगे।

कहां से हुई है Thomas Kurian की पढ़ाई-लिखाई

थॉमस कुरियन का जन्म केरल, भारत में हुआ था। उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित Princeton University से इंजीनियरिंग की डिग्री और Stanford University से MBA की डिग्री हासिल की है। उनकी टेक्निकल समझ और लीडरशिप क्षमता ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में टॉप स्थान तक पहुंचाया है। उनकी स्कूली पढ़ाई-लिखाई भारत से ही हुई है। बेंगलुरु के St Joseph’s Boys High School से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 01:10 pm

Hindi News / Education News / Google Cloud CEO Thomas Kurian Salary: ‘AI के कारण बढ़ेगी जॉब’, बयान देने वाले थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बढ़ाई चॉइस फिलिंग विंडो की तारीख, जानें नई डेडलाइन

MCC NEET UG Counselling 2025, NEET UG choice filling 2025, MCC counselling extended date, NEET UG 2025 counselling schedule, MCC NEET UG registration,
शिक्षा

IIT Bombay Scholarship: आईआईटी में पढ़ाई करने का सपना होगा पूरा, इन 2 स्कॉलरशिप से मिलेगी मदद

IIT Bombay Scholarship 2025, IIT Bombay scholarships, IIT scholarships for students, IIT Bombay financial aid, IIT Bombay fee waiver, IIT Bombay education support, Scholarships for IIT students, How to get scholarship in IIT Bombay,
शिक्षा

UGC NET December 2025: NTA ने घोषित की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

UGC NET December 2025, UGC NET 2025 exam date, NTA UGC NET notification 2025, UGC NET application form 2025, UGC NET registration 2025, How to apply for UGC NET 2025,
शिक्षा

कौन हैं IAS Nagarjun B Gowda, जिनपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, डॉक्टरी छोड़ UPSC में हासिल की ये रैंक

IAS Nagarjun B Gowda
शिक्षा

BTSC Vacancy 2025: बिहार में डेंटल हाइजीनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

BTSC Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.