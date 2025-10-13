Google Cloud CEO Thomas Kurian Salary: ‘AI के कारण बढ़ेगी जॉब’, बयान देने वाले थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है?

Google Cloud CEO Thomas Kurian(Image-Linkedin)
Artificial Intelligence(AI) को लेकर दुनिया भर में जहां एक ओर नौकरी छिनने की आशंका जताई जा रही है, वहीं Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) का कहना है कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा है कि AI से युवाओं के लिए मौके और बढ़ेंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि “AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को आसान बनाएगा।” उनका यह बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है या उनके पास कितना पैसा है?
Thomas Kurian भारतीय मूल के टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव हैं, वे अभी Google Cloud के सीईओ हैं। उन्होंने 2019 में इस पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वे Oracle कंपनी में लगभग दो दशक तक काम कर चुके हैं और वहां भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को संभाला है।
Thomas Kurian की सैलरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थॉमस कुरियन की सालाना सैलरी लगभग $20 मिलियन (लगभग 167 करोड़ रुपये) है। इसमें उनका बेस सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शंस शामिल हैं।
बेस सैलरी (Base Salary): करीब 800,000 डॉलर (6.6 करोड़ रुपये प्रति वर्ष)
बोनस और इंसेंटिव्स: 2-3 डॉलर मिलियन तक
स्टॉक ऑप्शंस और अन्य बेनिफिट्स: 15-16 डॉलर मिलियन तक
यह सैलरी टेक इंडस्ट्री के टॉप एक्जीक्यूटिव्स में से एक मानी जाती है। Google Cloud के बिजनेस के तेजी से बढ़ने के पीछे थॉमस कुरियन की रणनीतियों और लीडरशिप की अहम भूमिका रही है।
कुरियन ने अपने हालिया बयान में कहा कि “AI केवल कुछ नौकरियों के स्वरूप को बदलेगा, खत्म नहीं करेगा। जो लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, उनके लिए मौके और अधिक बनेंगे।” उन्होंने बताया कि AI के क्षेत्र में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और क्लाउड इंजीनियरिंग जैसी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जिससे नए जॉब्स बनेंगे।
थॉमस कुरियन का जन्म केरल, भारत में हुआ था। उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित Princeton University से इंजीनियरिंग की डिग्री और Stanford University से MBA की डिग्री हासिल की है। उनकी टेक्निकल समझ और लीडरशिप क्षमता ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में टॉप स्थान तक पहुंचाया है। उनकी स्कूली पढ़ाई-लिखाई भारत से ही हुई है। बेंगलुरु के St Joseph’s Boys High School से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की है।
