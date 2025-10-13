Google Cloud CEO Thomas Kurian Salary: ‘AI के कारण बढ़ेगी जॉब’, बयान देने वाले थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है?

Artificial Intelligence(AI) को लेकर दुनिया भर में जहां एक ओर नौकरी छिनने की आशंका जताई जा रही है, वहीं Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन (Thomas Kurian) का कहना है कि AI नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा है कि AI से युवाओं के लिए मौके और बढ़ेंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि “AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके काम को आसान बनाएगा।” उनका यह बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Google Cloud के सीईओ थॉमस कुरियन की सैलरी कितनी है या उनके पास कितना पैसा है?