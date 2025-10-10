Patrika LogoSwitch to English

वर्क फ्रॉम एनीवेयर पर Google का बड़ा फैसला, एक दिन भी बाहर से काम करने पर पूरे हफ्ते पर होगा असर

चाहे कर्मचारी एक दिन रिमोट वर्क करे या पांच दिन, दोनों ही स्थितियों में उसके WFA बैलेंस से पूरा एक सप्ताह घटाया जाएगा। साथ ही, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि WFA सप्ताहों का उपयोग पास के किसी स्थान या घर से काम करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 10, 2025

Google

Google(Image-Official)

Google के कर्मचारियों के लिए कंपनी ने अहम अपडेट जारी किया है। COVID-19 महामारी के दौरान जब ज्यादातर कंपनियों ने रिमोट वर्क अपनाया था, तब Google ने भी अपने कर्मचारियों को “Work From Anywhere” (WFA) की सुविधा दी थी। लेकिन अब कंपनी ने इस संबंध में कुछ बड़े बदलाव किये हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी घर से या किसी अन्य स्थान से काम करता है यानी "वर्क फ्रॉम एनीवेयर" करता है तो तो इसे पूरे सप्ताह की WFA छुट्टी के रूप में गिना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google ने अपनी उस रिमोट वर्क पॉलिसी में बदलाव किया है जो कोविड के समय लागू की गई थी। पहले कर्मचारियों को हर साल चार सप्ताह तक ऑफिस से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति थी। लेकिन अब नियम यह है कि यदि कोई कर्मचारी हफ्ते में केवल एक दिन भी ऑफिस से बाहर से काम करता है, तो उसे पूरे सप्ताह का WFA माना जाएगा।

इसका मतलब है कि चाहे कर्मचारी एक दिन रिमोट वर्क करे या पांच दिन, दोनों ही स्थितियों में उसके WFA बैलेंस से पूरा एक सप्ताह घटाया जाएगा। साथ ही, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि WFA सप्ताहों का उपयोग पास के किसी स्थान या घर से काम करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

Google: विदेश या दूसरे राज्य से काम करने पर भी पाबंदी

नई पॉलिसी के तहत कर्मचारी अब किसी दूसरे राज्य या देश में स्थित गूगल ऑफिस से भी WFA नहीं कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि ऐसा निर्णय कानूनी और वित्तीय कारणों के चलते लिया गया है, क्योंकि क्रॉस-बॉर्डर वर्क से टैक्स और टाइम जोन से जुड़ी कई परेशानियां और बातें पैदा होती है। जो कर्मचारी किसी अन्य देश या टाइम जोन से काम करेंगे, उन्हें अपने स्थानीय समय के अनुसार ही काम के घंटे को फॉलो करना होगा।

Google Policy: नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई

यह पॉलिसी गूगल के सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, डेटा सेंटर स्टाफ या वे कर्मचारी जिन्हें ऑफिस में शारीरिक रूप से मौजूद रहना जरूरी है, उन्हें इससे छूट दी जा सकती है। हालांकि, जो कर्मचारी नई गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जिसमें चेतावनी से लेकर नौकरी समाप्त होने तक की स्थिति हो सकती है।

Work from Home और WFA में अंतर

गूगल की यह नीति उसकी मौजूदा हाइब्रिड वर्क पॉलिसी से अलग है। हाइब्रिड मॉडल के तहत कर्मचारी सप्ताह में दो दिन घर से काम कर सकते हैं। वहीं WFA (Work From Anywhere) का अर्थ है किसी दूसरे शहर या देश से काम करना।
अब कंपनी ने साफ कहा है कि WFA को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता।

Published on:

10 Oct 2025 10:59 am

Hindi News / Education News / वर्क फ्रॉम एनीवेयर पर Google का बड़ा फैसला, एक दिन भी बाहर से काम करने पर पूरे हफ्ते पर होगा असर

शिक्षा

