वर्क फ्रॉम एनीवेयर पर Google का बड़ा फैसला, एक दिन भी बाहर से काम करने पर पूरे हफ्ते पर होगा असर

Google के कर्मचारियों के लिए कंपनी ने अहम अपडेट जारी किया है। COVID-19 महामारी के दौरान जब ज्यादातर कंपनियों ने रिमोट वर्क अपनाया था, तब Google ने भी अपने कर्मचारियों को “Work From Anywhere” (WFA) की सुविधा दी थी। लेकिन अब कंपनी ने इस संबंध में कुछ बड़े बदलाव किये हैं।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी घर से या किसी अन्य स्थान से काम करता है यानी "वर्क फ्रॉम एनीवेयर" करता है तो तो इसे पूरे सप्ताह की WFA छुट्टी के रूप में गिना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google ने अपनी उस रिमोट वर्क पॉलिसी में बदलाव किया है जो कोविड के समय लागू की गई थी। पहले कर्मचारियों को हर साल चार सप्ताह तक ऑफिस से बाहर किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति थी। लेकिन अब नियम यह है कि यदि कोई कर्मचारी हफ्ते में केवल एक दिन भी ऑफिस से बाहर से काम करता है, तो उसे पूरे सप्ताह का WFA माना जाएगा।