बिहार में सरकारी नौकरी, BSSC इस साल 12,543 पदों पर करेगा भर्ती, देखें पूरी डिटेल

BSSC Recruitment 2025: बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) इस साल कुल 12,543 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभागीय पदों के लिए आयोग ने परीक्षाएं आयोजित कर दी हैं और कई परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। कुछ परीक्षाएं प्रक्रिया में हैं और आने वाले महीनों में नई भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना भी जारी की जाएगी।