Govt Job: आयुष मंत्रालय में विभिन्न पदों के लिए निकली भर्तियां, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जान लें जरुरी योग्यता

रिसर्च ऑफिसर (पैथोलॉजी ग्रुप A)- 01 पद

रिसर्च ऑफिसर (आयुर्वेद ग्रुप A)- 15 पद

असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी (ग्रुप B)- 04 पद

स्टाफ नर्स (ग्रुप B)- 14 पद

असिस्टेंट (ग्रुप B)- 13 पद

ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट (ग्रुप B)- 02 पद

मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (ग्रुप B)- 15 पद

रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री (ग्रुप C)- 05 पद

रिसर्च असिस्टेंट (बॉटनी ग्रुप C)- 05 पद

रिसर्च असिस्टेंट (फार्माकोलॉजी ग्रुप C)- 01 पद

रिसर्च असिस्टेंट (आग्रेनिक ग्रुप C)- 01 पद

रिसर्च असिस्टेंट (गार्डन ग्रुप C)- 01 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड- I (सीनियर स्टेनोग्राफर ग्रुप C)- 10 पद

स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट (ग्रुप C)- 02 पद

अपर डिवीजन क्लर्क (UDC ग्रुप C)- 39 पद

स्टेनोग्राफर ग्रेड II (स्टेनोग्राफर जूनियर ग्रुप C)- 14 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क LDC (ग्रुप C)- 12 पद

ऑफसेट मशीन ऑपरेटर (ग्रुप C)- 01 पद

लाइब्रेरी क्लर्क (ग्रुप C)- 01 पद

जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (ग्रुप C)- 01 पद

लैबोरेट्री अटेंडेंट- 09 पद

सिक्योरिटी इंचार्ज (ग्रुप C)- 05 पद

ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड (ग्रुप C)- 05 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ (ग्रुप C)- 107 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ (ग्रुप C)- 72 पद

इस भर्ती के माध्यम से कुल 389 पदों के लिए भर्तियां की जानी है।