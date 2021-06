GSEB 12th Class Exam: गुजरात में भी रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा, आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है फैसला

GSEB 12th Class Exam: एक दिन पहले 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फैसला आने के बाद गुजरात में भी 12वीं की परीक्षा रद्द होने के आसार हैं। 12वीं की परीक्षा को लेकर आज कैबिनेट की बैठक होने वाली हैं। कैबिनेट की बैठक में 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। ताजा अपडेट के मुताबिक सीबीएसई-सीआईएससीई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद गुजरात में बोर्ड परीक्षा आयोजित होना मुश्क‍िल है।

छात्रों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता

इसलिए कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि बच्चों की सेहत को खतरे में डालकर परीक्षा आयोजित करने का जोख‍िम उठाया जा सके। मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है।

GSEB 12th Class Exam: 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी

गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 10 और कक्षा 12 की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई डेटशीट जारी कर दी है। गुजरात सेकेंड्री एंड हायर एजुकेशन बोर्ड ( GSEB ) द्वारा सेंकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री परीक्षाओं के लिए जारी टाईम-टेबल के मुताबिक दोनों की कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच किया जाएगा। बोर्ड के छ़ात्र जीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट gseb.org पर जाकर नया टाइम टेबल चेक कर सकते हैं।

छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल

कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश भर के छात्र व अभ‍िभावकों में तीसरी लहर के खतरे के बीच 12वीं के एग्जाम कराने को लेकर भय का माहौल हैै। यही वजह है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है।

