Haryana Board 10th Compartment Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

Haryana Board 10th Compartment Result को लेकर अपडेट आ गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरुरत पड़ेगी। हरियाणा बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पेन-पेपर मोड में किया गया था। अब इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। छात्र बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर '10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 रिजल्ट' के लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर रोल नंबर, छात्र का नाम, और मां का नाम जैसी जरूरी जानकारी भरें।
सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।
स्कोरकार्ड या रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट सेव करके रख लें।
कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को अंतिम मार्कशीट उनके संबंधित स्कूलों से मिलेगी। सभी स्कूलों को बोर्ड द्वारा आवश्यक जानकारी भेज दी जाएगी। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 17 मई 2025 को जारी किया था, जिसमें कुल 92.49 प्रतिशत छात्र पास हुए थे। इस परीक्षा में कुल 1,29,249 लड़कियों ने भाग लिया था, जिनमें से 1,21,566 पास हुईं। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.06% रहा। वहीं, लड़कों की संख्या 1,42,250 रही, जिनमें से 1,29,544 सफल हुए और उनका रिजल्ट 91.07% रहा।