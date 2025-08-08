Haryana Board 10th Compartment Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

Haryana Board 10th Compartment Result को लेकर अपडेट आ गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरुरत पड़ेगी। हरियाणा बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक राज्य भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर पेन-पेपर मोड में किया गया था। अब इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। छात्र बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे।