Holiday Fact: किसने बनाया था छुट्टी देने का नियम, जानिए कैसे हुई थी इसकी शुरुआत?

साप्ताहिक छुट्टी के बाद अगला कदम था वेतन सहित अवकाश (Paid Vacation)। 19वीं सदी में जर्मनी ने सबसे पहले इस अवधारणा की शुरुआत की, लेकिन असली परिवर्तन 1936 में फ्रांस ने किया। फ्रांस ने दो हफ्ते की पेड लीव को कानूनी रूप दिया, जबकि दो साल बाद ब्रिटेन ने “Holidays with Pay Act” के तहत मजदूरों को सैलरी के साथ छुट्टी दी।

भारत में 1871 में बैंक हॉलिडे एक्ट लागू हुआ और बाद में 1948 के फैक्ट्री एक्ट ने इसे मजबूत कानूनी आधार प्रदान किया।

आज भारत में कर्मचारियों को साल में औसतन 21 से 30 दिन की वार्षिक छुट्टी मिलती है।

1930 के दशक में ब्रिटेन के बिली बुटलिन ने सस्ते हॉलिडे कैंप शुरू किए, जहां आम लोग परिवार के साथ आराम कर सकें। धीरे-धीरे छुट्टियां केवल आराम नहीं, बल्कि यात्रा, परिवार और खुद के लिए समय बिताने का अवसर बन गई। आज यूरोप में औसतन 25–30 पेड लीव मिलती हैं, जबकि अमेरिका में अब भी कोई कानूनी पेड वेकेशन नहीं है।