विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं, Tejaswi Yadav को मिल पाएगा ये पद?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी-जेडीयू की गठबंधन वाली NDA ने बंपर जीत हासिल की है। इस गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन(जिसमें, राजद, कांग्रेस, वीएआईपी और अन्य कई पार्टियां हैं) को मुंह की खानी पड़ी है। लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार महागठबंधन 30 सीट के आसपास सिमटती दिख रही है। इस चुनाव के परिणाम को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष के नेता तेजश्वी यादव(Tejaswi Yadav) अपना विपक्ष के नेता होने का पद बचा पाएंगे या नहीं?