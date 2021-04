Bihar Board Exam 2021: 10वीं के कंपार्टमेंट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन 12 अप्रैल से शुरू , ऐसे करें अप्लाई

Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दसवीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू की जा रही है। जिस विद्यार्थी को दसवीं के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आई हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर biharboardonline.bihar.gov.in जाकर संबंधित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक 16 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर एक्टिव रहेगा।

आपको बता दें कि जो विद्यार्थी एक या दो विषयों में फ़ैल हो गए हैं, उन्हें इस कंपार्टमेंटल परीक्षा में उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। बोर्ड ने उम्‍मीदवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसपर संपर्क करके वे परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन मोड में जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई होने पर सहायता ले सकते हैं हेल्‍पलाइन नंबर 0612- 2232074, 2232257 और 2232239 हैं।

बता दें कि बिहार बोर्ड ने 05 अप्रैल को 10 वीं का रिजल्‍ट जारी किया था। इस साल की बिहार 10 बोर्ड परीक्षा में कुल 16,54,171 छात्र उपस्थित हुए थे जिसमें से 78.17 फीसदी छात्रों ने परीक्षा पास की है> फेल हुए छात्र यदि कंपार्टमेंटल एग्‍जाम में पास होते हैं तो वे परीक्षा में पास ही माने जाएंगे।

How To Apply For Bihar Board 12th Compartmental Exam 2021

बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी अपने विद्यालय परीक्षा प्रभारी से या शाला प्रधान से संपर्क करें। जो विद्यार्थी स्वयंपाठी है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नियमित विद्यार्थियों के आवेदन स्कूल द्वारा ही लॉगिन करके भरे जाएंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान शाला प्रधान को करना होगा। स्कूल लॉगिन के जरिए ही विद्यार्थियों के आवेदन भरे जा सकेंगे।