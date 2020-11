IGNOU July 2020 Admission : जुलाई सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ी, पढ़ें पूरी डिटेल्स

IGNOU July 2020 Admission: इंदिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2020 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जो उम्मीदवार स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास यह एक और मौका है। आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक खबर में आगे दिया जा रहा है। निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।

IGNOU July Session 2020 आवेदन के लिए यहां क्लिक करें

IGNOU July 2020 Admission Last Date

इग्नू ने यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 नवंबर, 2020 तक कर दिया है। अब विद्यार्थी 15 नवंबर तक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी सभी जरुरी अपडेट के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें। इससे पहले भी इग्नू ने आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया था। पहले विद्यार्थियों के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्तूबर किया गया था। अब एक बार फिर यह तिथि में बदलाव हुए हैं। उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

How To Apply For IGNOU July 2020 Session

- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं। इसके बाद यहां होमपेज पर दिए गए पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें और फिर पुनः लॉगिन करें। लॉगिन के बाद फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट कर देवें। आवेदन शुल्क का भुगतान कर फाइनल सबमिशन करें। भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेवें।