NTA JEE Main Exam 2021: बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऐसे करें अप्लाई, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

NTA JEE Main Exam 2021: एनटीए ने इस बार जेईई मेन परीक्षा 2021 के लिए आवेदन के साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने के लिए कहा है। इसके पहले कैंडिडेट्स कैटेगरी वाले सेक्शन में केवल टिक लगाना पड़ता था। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, इस बार जेईई मेन 2021 के कैंडिडेट्स को न केवल कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है बल्कि एप्लीकेशन के साथ ही उसे अटैच भी करना है।

एनटीए ने जेईई मेन 2021 से संबंधित एफएक्यूज आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज किए थे। इन फ्रीक्लेंटली आस्क्ड क्वैश्चंस में ही इस बाबत जानकारी दी गई है। ये एफएक्यूज 25 दिसंबर को रिलीज हुए थे जिनमें स्टूडेंट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना एप्लीकेशन प्रॉसेस पूरा नहीं होगा। इन एफएक्यूज को देखने के लिए आप एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर भी जा सकते हैं। अब कैंडिडेट बिना कैटेगरी फॉर्म सबमिट किए कैटेगरी सेक्शन का चुनाव नहीं कर सकते। जब तक वे इसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिखा देते उनको कैटेगरी चुनने की अनुमति नहीं होगी।

How To Apply NTA JEE Main Exam 2021 Application Without Caste certificate

जब से इस कैटेगरी फॉर्म की अनिवार्यता की गई है तब से कैंडिडेट्स के बीच में खासी खलबली है। दरअसल महामारी के कारण कुछ कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट निकलवाने में समस्या हो रही है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एनटीए ने सेल्फ डिक्लयेरेशन फॉर्म का विकल्प दिया है। वे चाहें तो अंडरटेकिंग के रूप में सेल्फ डिक्लयेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वे इस फॉर्म में अपना कैटेगरी स्टेट्स डिक्लेयर करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। किसी भी विषय में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए एनटीए जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. यहां एफएक्यूज के फॉर्म में स्टूडेंट्स की लगभग हर क्वैरी का जवाब दिया गया है।

