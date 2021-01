CBSE Board Exam 2021: सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और रिजल्ट की तारीखों का ऐलान, देखें पूरा शेड्यूल

CBSE Board Exam 2021: सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए ख़ुशख़बरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा की तिथियों का ऐलान करते वक्त निशंक ने अपने ट्वीट में एक गलती भी कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में सीबीएसई की जगह गलत हैंडल को टैग कर दिया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी गलती में सुधार करके सीबीएसई को टैग किया। तारीख़ों की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच होंगी।

Click Here For Official Notification

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। मंत्री की घोषणा के बाद सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्कूलों को 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आयोजित करने की इजाजत है और वे एक मार्च से शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी में ही शुरू हो जाती हैं और लिखित परीक्षाएं फ़रवरी के अंतिम हफ़्तों में आयोजित की जाती है।

Read More: JEE Main Exam 2021 बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऐसे करें अप्लाई

साल 2020 में कक्षा 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस के कारण पिछले साल परीक्षा का रिजल्ट 13 जुलाई को जारी किया गया था। जिसमें 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए थे। इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं की परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी।



शिक्षामंत्री ने गलत हैंडल को किया टैग

शिक्षा मंत्री द्वारा सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों के ऐलान वाले ट्वीट में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे (@SanjayDhotreMP), मिनिस्टरी ऑफ एजुकेशन (@EduMinOfIndia), MyGovIndia, MIB India, PIB India, DD News को टैग किया। इस ट्वीट में CBSE HQ (@cbseindia29) की जगह sharjeel sohail (@cbse) नाम के यूजर को टैग कर दिया।

📢Major announcements for students & parents!



I will announce the date when the exams will commence for students appearing for #CBSE board exams in 2021.



Stay tuned. pic.twitter.com/Lvp9Lf0qsT