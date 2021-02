ICAI CA Final Result November 2020: सीए फाइनल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आज होगी जारी, यहां से करें चेक

ICAI CA Final Result 2020: ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीए फाइनल रिजल्ट आज 1 फरवरी 2021 को जारी किए जाने हैं। सभी उम्मीदवार जो CA एक्जाम - CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में से किसी भी एक के लिए उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ICAI परीक्षा के अपने परिणाम देख सकेंगे। यह परिणाम नवंबर 2020 माह के दौरान आयोजित की गई परीक्षाओं के लिए जारी किए जाएंगे। परीक्षाओं का आयोजन ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया’ (आईसीएआई) ने नवंबर 2020 में किया था। संस्थान के अपडेट के अनुसार सीए फाइनल (ओल्ड एवं न्यू) कोर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए नवंबर परीक्षाओं के परिणाम आज, 1 फरवरी को देर शाम या कल, 2 फरवरी को जारी किए जाएंगे। साथ ही, संस्थान ने परिणामों के साथ ही साथ लिखित परीक्षा के आधार पर सफल स्टूडेंट्स की लिस्ट में शीर्ष 50 स्थानों पर जगह बनाने वाले स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी जारी किये जाने की घोषणा की है।

Click Here For Official Notification

ICAI CA Final Result 2020 on Email

सीए परीक्षाओं के नतीजों को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स icaiexam.icai.org, caresults.icai.org और icai.nic.in पर जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्जाम रिजल्ट इन वेबसाइट पर जारी होने के बाद चेक कर पाएंगे। साथ ही, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी इन्हीं वेबसाइट्स पर जारी की जाएगी।

Dear students ;CA results will be announced in 1st week of feb and that should Start with CA final on 1st February. https://t.co/GVSKrzPu3X