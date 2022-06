West Bengal Board 12th Result: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, wbchse.nic.in पर जाकर ऐसे करें चेक

West Bengal Board 12th Result: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) पश्चिम बंगाल बोर्ड के 12वीं क्लास का रिजल्ट आज जारी हो गया है, जिसे आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट wbresults.nic.in और wbchse.nic.in में जाकर बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं।

Published: June 10, 2022 11:59:15 am

West Bengal Board 12th Result: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) पश्चिम बंगाल बोर्ड के 12वीं क्लास का रिजल्ट शुक्रवार यानी आज 12 बजे वेबसाइट में जारी हो गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र पश्चिम बंगाल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट wbresults.nic.in और wbchse.nic.in में जाकर कुछ ही स्टेप फॉलो करके आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के साथ ही आप अपना रिजल्ट एसएमएस व मोबाइल ऐप के माध्यम से भी देख सकेंगे।

how to check West Bengal Board 12th Result on wbchse website