INI CET Result 2021: पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नतीजे कुछ ही देर में होंगे जारी, यहां से करें डाउनलोड

INI CET Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) 2021 का परिणाम कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। यह परिणाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार INI CET 2021 का स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

INI CET एक प्रवेश परीक्षा है, जिसने AIIMS, JIPMER, PGIMER और NIMHANS के सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की जगह ली है। INI CET 2021 प्रवेश परीक्षा 20 नवंबर को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी।



How To Download INI CET Result 2021

परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.org पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिजल्ट के टैब पर क्लिक करें। आगे की टैब में "Academic courses” सेक्शन पर जाएं। इसके बाद इस नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें, “Percentile Secured by the Candidates of INI CET COURSES [MD/MS/MCh(6YRS)/DM(6YRS)/MDS] Jan-2021 Session”

क्लिक करने के साथ ही आगे की टैब में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें। कैंडिडेट्स लॉगिन करने के साथ ही स्क्रीन पर INI CET 2021 Score Card दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।



बता दें कि इस साल INI CET 2021 का आयोजन देश के 129 शहरों में किया गया था। यह प्रवेश परीक्षा AIIIMS PG, JIPMER PG, PGIMER और NIMHANS में 815 मास्टर्स ऑफ सर्जरी (MS) और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (DM), मास्टर्स ऑफ चिरुर्गी (MCh) और मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) की सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी।