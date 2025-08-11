Assistant Engineer Recruitment 2025: इस राज्य ने असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकाली भर्ती, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Assistant Engineer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने राज्य के विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। यह अवसर खास तौर पर उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 153 रिक्त पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 1 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।