Assistant Engineer Recruitment 2025: इस राज्य ने असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकाली भर्ती, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Assistant Engineer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर सामने आया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने राज्य के विभिन्न विभागों में इंजीनियरिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। यह अवसर खास तौर पर उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 153 रिक्त पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 से शुरू होगी और 1 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 153 रिक्त पद भरे जाएंगे। जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), पब्लिक वर्क्स (B\&R) विभाग के 80 पद, म्युनिसिपल इंजीनियर (सिविल), नगर निगम व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 47 पद और सब-डिवीजनल इंजीनियर (सिविल), पंचायती राज एवं पंचायत विभाग के 26 पद शामिल हैं।
असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल)- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की नियमित डिग्री होनी चाहिए। पार्ट-टाइम, ईवनिंग क्लास, डिस्टेंस एजुकेशन या AICTE से अप्रमानित संस्थान से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं होगी।
म्युनिसिपल इंजीनियर (सिविल)- सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता आवश्यक। साथ ही, मैट्रिक या हिंदी/संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी।
सब-डिवीजनल इंजीनियर (सिविल)- सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ मैट्रिक या उच्चतर स्तर तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान।
आयु सीमा
इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो हरियाणा के सभी बेंचमार्क दिव्यांगजन (कम से कम 40% विकलांगता वाले) के लिए आवेदन बिलकुल निःशुल्क है। वहीं हरियाणा के SC, DSC, BC-A (नॉन क्रीमी लेयर), BC-B (नॉन क्रीमी लेयर), ESM, EWS व महिला उम्मीदवार को 250 रूपये और हरियाणा के DESM अभ्यर्थी (SC, DSC, BC-A, BC-B, ESM, EWS वर्ग) को भी 250 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं हरियाणा के DESM अभ्यर्थी (UR वर्ग) को 1000 रूपये अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवार को भी 1000 रूपये का भुगतान करना होगा।