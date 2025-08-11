ICMAI Result June 2025 हुआ जारी, इस स्टेप्स को फॉलो करके चेक करें रिजल्ट

ICMAI Result June 2025: ICMAI परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ICMAI ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं, वे अब फाइनल परीक्षा देने के लिए पात्र है। CMA inter june Result 2025 देखने के लिए छात्रों को अपने 17 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करना होगा। इस परीक्षा के दोनों ग्रुप में 9,998 छात्र शामिल हुए थे। इस परीक्षा का कुल पासिंग परसेंटेज 13.75% रहा।