ICMAI Result June 2025 हुआ जारी, इस स्टेप्स को फॉलो करके चेक करें रिजल्ट

ICMAI Result June 2025: ICMAI परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। ICMAI ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं, वे अब फाइनल परीक्षा देने के लिए पात्र है। CMA inter june Result 2025 देखने के लिए छात्रों को अपने 17 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करना होगा। इस परीक्षा के दोनों ग्रुप में 9,998 छात्र शामिल हुए थे। इस परीक्षा का कुल पासिंग परसेंटेज 13.75% रहा।
रिजल्ट देखने के लिएसबसे पहले ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक CMA june Result 2025 पर क्लिक करना होगा।
मांगी गई जानकारी को डालकर अपनी आईडी लॉगिन करें।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर CMA जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा
डाउनलोड या सेव के ऑप्शन से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट के साथ-साथ CMA inter june Result 2025 फाइनल के पास पर्सेंटेज भी जारी किये गए हैं। इसमें पुरुष, महिला, पास होने वाले कुल छात्र, परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। साथ ही इस परीक्षा के रिजल्ट में टॉप हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई है। परीक्षार्थी को CMA परीक्षा का रिजल्ट एसएमएस या मेल के जरिये नहीं भेजा जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट को चेक किया जा सकता है।