10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका, अंतिम तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

IAF Agniveervayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। अग्निपथ योजना के तहत निकली IAF Agniveervayu नॉन-कॉम्बैटेंट 01/2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के जरिए हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यह मौका खास तौर पर 10वीं पास युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।
उम्मीदवारों को चयन के लिए कई चरणों से गुजरना होगा।
अग्निवीर वायु के रूप में चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी हर साल बढ़ेगी। कॉर्पस फंड की कटौती के बाद उम्मीदवारों को तय इन-हैंड सैलरी मिलेगी।
पहला साल: 30,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 21,000 रुपये)
दूसरा साल: 33,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 23,100 रुपये)
तीसरा साल: 36,500 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 25,550 रुपये)
चौथा साल: 40,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 28,000 रुपये)