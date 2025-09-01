Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका, अंतिम तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

IAF Agniveervayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आज आखिरी मौका है। 10वीं पास उम्मीदवार नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और सैलरी डिटेल यहां पढ़ें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 01, 2025

IAF Agniveervayu Recruitment 2025
IAF Agniveervayu Recruitment 2025 (Image: Freepik)

IAF Agniveervayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। अग्निपथ योजना के तहत निकली IAF Agniveervayu नॉन-कॉम्बैटेंट 01/2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। यह मौका खास तौर पर 10वीं पास युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें

कब आएगा एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट? लेटेस्ट अपडेट और चेक करने का तरीका
शिक्षा
SBI PO Pre Result 2025 Date

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा

  • अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है।
  • केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच हुआ हो।

शारीरिक योग्यता

  • हाइट: कम से कम 152 सेमी
  • चेस्ट: कम से कम 5 सेमी का फैलाव जरूरी
  • वजन: उम्र और लंबाई के अनुसार होना चाहिए

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों को चयन के लिए कई चरणों से गुजरना होगा।

  • लिखित परीक्षा
  • फिजिकल टेस्ट
  • स्ट्रीम स्टेबिलिटी टेस्ट
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • मेडिकल एग्जामिनेशन

कितनी मिलेगी सैलरी?

अग्निवीर वायु के रूप में चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी हर साल बढ़ेगी। कॉर्पस फंड की कटौती के बाद उम्मीदवारों को तय इन-हैंड सैलरी मिलेगी।

पहला साल: 30,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 21,000 रुपये)

दूसरा साल: 33,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 23,100 रुपये)

तीसरा साल: 36,500 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 25,550 रुपये)

चौथा साल: 40,000 रुपये प्रति माह (इन-हैंड लगभग 28,000 रुपये)

ये भी पढ़ें

IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल
शिक्षा
IBPS CRP RRB 2025

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 10:59 am

Hindi News / Education News / 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका, अंतिम तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट