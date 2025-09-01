10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका, अंतिम तारीख आज, जल्द करें अप्लाई

IAF Agniveervayu Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। अग्निपथ योजना के तहत निकली IAF Agniveervayu नॉन-कॉम्बैटेंट 01/2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।