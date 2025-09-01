Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल

IBPS CRP RRB 2025 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल I, II व III पदों पर 21 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता, आवेदन शुल्क, एग्जाम डेट और पूरी जानकारी यहां देखें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 01, 2025

IBPS CRP RRB 2025
IBPS CRP RRB 2025 (Image: Gemini)

IBPS CRP RRB 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंकों (RRB) में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। IBPS CRP RRB XIV के तहत कई पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज यानि 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 21 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के जरिए ग्रुप ए ऑफिसर (स्केल I, II और III) और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

पद का नामपदों की संख्यायोग्यता मानदंड
ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस)7972किसी भी विषय में स्नातक
ऑफिसर स्केल-I (असिस्टेंट मैनेजर)3907किसी भी विषय में स्नातक
ऑफिसर स्केल-II (जनरल बैंकिंग ऑफिसर)854किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, न्यूनतम 50% अंक के साथ तथा 3/5 वर्ष का अनुभव
ऑफिसर स्केल-II (आईटी ऑफिसर)87संबंधित विषय में स्नातक डिग्री
ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड अकाउंटेंट)69ICAI से सीए परीक्षा उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का अनुभव
ऑफिसर स्केल-II (लॉ ऑफिसर)48मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री या समकक्ष, न्यूनतम 50% अंकों के साथ
ऑफिसर स्केल-II (ट्रेजरी मैनेजर)16सीए या फाइनेंस में एमबीए डिग्री, 2 वर्ष का अनुभव
ऑफिसर स्केल-II (मार्केटिंग ऑफिसर)15मार्केटिंग ट्रेड में एमबीए डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव
ऑफिसर स्केल-II (एग्रीकल्चर ऑफिसर)50कृषि/बागवानी/डेयरी/पशुपालन/पशु चिकित्सा/इंजीनियरिंग/मत्स्य विज्ञान में स्नातक डिग्री
ऑफिसर स्केल-III (सीनियर मैनेजर)199किसी भी विषय में स्नातक डिग्री (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से), न्यूनतम 50% अंक और अनुभव आवश्यक

शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, स्थानीय भाषा का ज्ञान और कंप्यूटर की समझ जरूरी।

ऑफिसर स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर): उम्र 18 से 30 साल तक है। स्नातक डिग्री आवश्यक, कृषि, प्रबंधन, आईटी, अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी जैसे विषय वालों उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऑफिसर स्केल II (जनरल बैंकिंग ऑफिसर): उम्र 21 से 32 साल है। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री (50% अंकों के साथ) जरूरी है।

ऑफिसर स्केल II (स्पेशलिस्ट ऑफिसर): अलग-अलग पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री व जरूरी प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे।

ऑफिसर स्केल III (सीनियर मैनेजर): उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। किसी भी विषय में स्नातक (50% अंकों के साथ) और बैंक/वित्तीय संस्थान में कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है।

परीक्षा का शेड्यूल

आईबीपीएस ने भर्ती परीक्षा का टाइमटेबल भी जारी कर दिया है।

  • प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025
  • प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025
  • प्रीलिम्स रिजल्ट: जनवरी 2026
  • मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026
  • ऑफिसर इंटरव्यू (ग्रुप ए): जनवरी-फरवरी 2026

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

ऑफिसर स्केल I, II, III

  • SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 175 रुपये
  • अन्य उम्मीदवार: 850 रुपये

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस)

  • SC/ST/PwBD/ESM/DESM उम्मीदवार: 175 रुपये
  • अन्य उम्मीदवार: 850 रुपये

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा

