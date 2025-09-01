IBPS CRP RRB 2025: बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, 13217 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, देखें पूरी डिटेल

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) 7972 किसी भी विषय में स्नातक

ऑफिसर स्केल-I (असिस्टेंट मैनेजर) 3907 किसी भी विषय में स्नातक

ऑफिसर स्केल-II (जनरल बैंकिंग ऑफिसर) 854 किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, न्यूनतम 50% अंक के साथ तथा 3/5 वर्ष का अनुभव

ऑफिसर स्केल-II (आईटी ऑफिसर) 87 संबंधित विषय में स्नातक डिग्री

ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड अकाउंटेंट) 69 ICAI से सीए परीक्षा उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का अनुभव

ऑफिसर स्केल-II (लॉ ऑफिसर) 48 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ डिग्री या समकक्ष, न्यूनतम 50% अंकों के साथ

ऑफिसर स्केल-II (ट्रेजरी मैनेजर) 16 सीए या फाइनेंस में एमबीए डिग्री, 2 वर्ष का अनुभव

ऑफिसर स्केल-II (मार्केटिंग ऑफिसर) 15 मार्केटिंग ट्रेड में एमबीए डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव

ऑफिसर स्केल-II (एग्रीकल्चर ऑफिसर) 50 कृषि/बागवानी/डेयरी/पशुपालन/पशु चिकित्सा/इंजीनियरिंग/मत्स्य विज्ञान में स्नातक डिग्री