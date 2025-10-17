IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर की nsc.gov.in पर हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IB JIO उत्तर कुंजी 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II) परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल nsc.gov.in से आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर की उम्मीदवारों को अंतिम आंसर की प्रकाशन से पहले अपने उत्तरों की समीक्षा करने और अपने अंकों का अनुमान लगाने का अवसर देती है।