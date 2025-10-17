IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर की nsc.gov.in पर हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IB JIO Answer Key 2025 (Image Source: Gemini AI)
IB JIO उत्तर कुंजी 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II) परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल nsc.gov.in से आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर की उम्मीदवारों को अंतिम आंसर की प्रकाशन से पहले अपने उत्तरों की समीक्षा करने और अपने अंकों का अनुमान लगाने का अवसर देती है।
आईबी जियो परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आंसर की देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि यूजर आईडी, पासवर्ड या जन्मतिथि, की आवश्यकता होगी। एक आपत्ति विंडो भी खुली है, जिससे उम्मीदवार अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने से पहले अनंतिम आंसर की के बारे में अपनी चिंताएं दर्ज करा सकते हैं।
गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II पदों के लिए IB JIO परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी और उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच करने के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई है।
अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्रालय अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले इन आपत्तियों की समीक्षा करेगा। अंतिम उत्तर कंजी प्रकाशित होने के बाद, परिणाम घोषणा और उसके बाद की भर्ती प्रक्रियाएं शरू होंगी।
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उत्तर कुंजी प्राप्त करते समय मान्य क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। भविष्य में संदर्भ के लिए, विशेष रूप से आपत्ति दर्ज करने के चरण के दौरान, अनंतिम उत्तर कुंजी की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करके सहेजने की भी सलाह दी जाती है।
