Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर की nsc.gov.in पर हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड

MHA IB JIO Answer Key Download: गृह मंत्रालय (MHA) ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार nsc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 17, 2025

IB JIO Answer Key 2025, IB Junior Intelligence Officer Answer Key 2025, MHA IB JIO Answer Key download, IB JIO 2025 response sheet, IB JIO provisional answer key,

IB JIO Answer Key 2025 (Image Source: Gemini AI)

IB JIO उत्तर कुंजी 2025: गृह मंत्रालय (MHA) ने IB JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II) परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल nsc.gov.in से आंसर की देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यह आंसर की उम्मीदवारों को अंतिम आंसर की प्रकाशन से पहले अपने उत्तरों की समीक्षा करने और अपने अंकों का अनुमान लगाने का अवसर देती है।

कब आयोजित की गई थी परीक्षा

आईबी जियो परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आंसर की देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे कि यूजर आईडी, पासवर्ड या जन्मतिथि, की आवश्यकता होगी। एक आपत्ति विंडो भी खुली है, जिससे उम्मीदवार अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने से पहले अनंतिम आंसर की के बारे में अपनी चिंताएं दर्ज करा सकते हैं।

कैसे डाउनलोड करें

  • आधिकारिक वेबसाइट nsc.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर "JIO 2025 के लिए उत्तर कुंजी डाउनलोड करें" वाले लिंक को पर जाएं
  • आवश्यक क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें
  • अनंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ तक पहुंचने के लिए विवरण सबमिट करें
  • भविष्य के संदर्भ के लिए उत्तर कुंजी डाउनलोड करें

IB JIO आंसर की 2025 के बारे में मुख्य विवरण

गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड II पदों के लिए IB JIO परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गई थी और उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच करने के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध करा दी गई है।

आपत्ति विंडो

अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्रालय अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले इन आपत्तियों की समीक्षा करेगा। अंतिम उत्तर कंजी प्रकाशित होने के बाद, परिणाम घोषणा और उसके बाद की भर्ती प्रक्रियाएं शरू होंगी।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उत्तर कुंजी प्राप्त करते समय मान्य क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। भविष्य में संदर्भ के लिए, विशेष रूप से आपत्ति दर्ज करने के चरण के दौरान, अनंतिम उत्तर कुंजी की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करके सहेजने की भी सलाह दी जाती है।

ये भी पढ़ें

CTET December 2025 Notification: सीटेट दिसंबर के लिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, पिछले साल कब शुरू हुआ था रजिस्ट्रेशन?
शिक्षा
CTET December 2025 notification, When will CTET December notification be released, CTET 2025 registration start date, CTET previous year registration dates,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

17 Oct 2025 05:55 pm

Hindi News / Education News / IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर की nsc.gov.in पर हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

यूजीसी का काम नहीं है पाठ्यक्रम तैयार करना: एआइएसइसी

बैंगलोर

IBPS SO Prelims Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link

IBPS SO Prelims Result 2025
शिक्षा

IPS Harcharan Singh Bhullar निकले ‘कुबेर’, छापे में करोड़ों कैश, 1.5kg सोना, 22 लग्जरी घड़ी… जानिए कौन हैं ये

IPS Harcharan Singh Bhullar
शिक्षा

RITES Recruitment 2025: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

RITES Recruitment 2025
शिक्षा

Motivational Story: 50 रुपए में की दिहाड़ी मजदूरी, घर-घर जाकर बेची सब्जियां, पढ़ें बाड़मेर के इस RAS अधिकारी की प्रेरणादायक कहानी

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.