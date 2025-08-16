Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

10वीं पास के लिए IB में नौकरी का शानदार मौका, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करें आवेदन, 17 अगस्त है अंतिम तारीख

IB Security Assistant Executive Recruitment 2025: गृह मंत्रालय में 4900 से ज्यादा पदों पर भर्ती का मौका, 17 अगस्त तक mha.gov.in पर करें आवेदन।

भारत

Rahul Yadav

Aug 16, 2025

IB Security Assistant Executive Recruitment 2025
IB Security Assistant Executive Recruitment 2025 (Image: Freepik)

IB Security Assistant Executive Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया?

इस भर्ती की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 26 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और अब यह 17 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन पूरा करें।

शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 10वीं (या समकक्ष) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना आवश्यक है।

  • आयु सीमा: 18 से 27 वर्ष (17 अगस्त 2025 तक)
  • आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

भाषा का ज्ञान अनिवार्य

उम्मीदवार जिस SIB (Subsidiary Intelligence Bureau) के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें वहां की भाषा/बोली का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार उस भाषा/बोली को पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होने चाहिए।

आवेदन शुल्क

  • आवेदन शुल्क: 100 रुपये
  • भर्ती प्रोसेसिंग चार्ज: 550 रुपये

भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या चालान के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के बाद उम्मीदवार पेमेन्ट स्लिप जरूर सुरक्षित रखें।

कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आवेदन कर सकते हैं।
  • सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर दिए गए IB Security Assistant/Executive Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म सबमिट कर पुष्टि पेज डाउनलोड करें।
  • आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।

Published on:

16 Aug 2025 06:31 pm

Hindi News / Education News / 10वीं पास के लिए IB में नौकरी का शानदार मौका, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करें आवेदन, 17 अगस्त है अंतिम तारीख

