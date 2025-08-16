10वीं पास के लिए IB में नौकरी का शानदार मौका, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करें आवेदन, 17 अगस्त है अंतिम तारीख

IB Security Assistant Executive Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।