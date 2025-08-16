10वीं पास के लिए IB में नौकरी का शानदार मौका, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए करें आवेदन, 17 अगस्त है अंतिम तारीख

IB Security Assistant Executive Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वे गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 26 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और अब यह 17 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन पूरा करें।
उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 10वीं (या समकक्ष) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना आवश्यक है।
उम्मीदवार जिस SIB (Subsidiary Intelligence Bureau) के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें वहां की भाषा/बोली का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार उस भाषा/बोली को पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होने चाहिए।
भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या चालान के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के बाद उम्मीदवार पेमेन्ट स्लिप जरूर सुरक्षित रखें।