IBPS Clerk Notification 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में सीटों का हुआ इजाफा, इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

IBPS Clerk Vacancy 2025 में उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस साल क्लर्क पदों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां कुल 10,277 पदों पर भर्ती होनी थी, अब इसे बढ़ाकर 13,533 कर दिया गया है। यानी इस बार 2,837 नई वैकेंसी जोड़ी गई हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सबसे अधिक पदों में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है। यहां रिक्तियों की संख्या 1,315 से बढ़ाकर 2,346 कर दी गई है। वहीं, राजस्थान में 328 से बढ़ाकर 394 और बिहार में 308 से बढ़ाकर 748 पद कर दिए गए हैं। इसके विपरीत, दिल्ली में वैकेंसी की संख्या में कमी की गई है।