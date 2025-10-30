IBPS Clerk Notification 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में सीटों का हुआ इजाफा, इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

IBPS Clerk Notification 2025(Image-Freepik)
IBPS Clerk Vacancy 2025 में उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस साल क्लर्क पदों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां कुल 10,277 पदों पर भर्ती होनी थी, अब इसे बढ़ाकर 13,533 कर दिया गया है। यानी इस बार 2,837 नई वैकेंसी जोड़ी गई हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सबसे अधिक पदों में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है। यहां रिक्तियों की संख्या 1,315 से बढ़ाकर 2,346 कर दी गई है। वहीं, राजस्थान में 328 से बढ़ाकर 394 और बिहार में 308 से बढ़ाकर 748 पद कर दिए गए हैं। इसके विपरीत, दिल्ली में वैकेंसी की संख्या में कमी की गई है।
|राज्य
|वैकेंसी
|अंडमान एवं निकोबार
|15
|आंध्र प्रदेश
|409
|अरुणाचल प्रदेश
|36
|असम
|373
|बिहार
|748
|चंडीगढ़
|13
|छत्तीसगढ़
|298
|दादरा एवं नगर हवेली, दमन-दीव
|43
|दिल्ली
|279
|गोवा
|90
|गुजरात
|860
|हरियाणा
|181
|हिमाचल प्रदेश
|121
|जम्मू-कश्मीर
|75
|झारखंड
|177
|कर्नाटक
|1248
|केरल
|342
|लद्दाख
|7
|लक्षद्वीप
|7
|मध्य प्रदेश
|755
|महाराष्ट्र
|1144
|मणिपुर
|43
|मेघालय
|19
|मिजोरम
|29
|नागालैंड
|34
|ओडिशा
|479
|पुडुचेरी
|24
|पंजाब
|313
|राजस्थान
|394
|सिक्किम
|22
|तमिलनाडु
|1161
|तेलंगाना
|302
|त्रिपुरा
|59
|उत्तर प्रदेश
|2346
|उत्तराखंड
|95
|पश्चिम बंगाल
|992
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। अब उम्मीदवारों को इसके परिणाम का इंतजार है। परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा 120 मिनट की होगी, जिसमें कुल 155 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 अंकों के होंगे। परीक्षा में सामान्य एवं वित्तीय जागरूकता के 40 प्रश्न (50 अंक), अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न (40 अंक), रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न (60 अंक) तथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न (50 अंक) शामिल होंगे।
मुख्य परीक्षा के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किए गए राज्य की स्थानीय भाषा 10वीं कक्षा या उससे उच्च स्तर पर पढ़ी है, उन्हें यह परीक्षा देने से छूट दी जाएगी। मुख्य परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
