आईबीपीएस क्लर्क, पीओ और एसओ परिणाम स्थगित, यहां देखें विवरण

IBPS Clerk, PO, and SO results postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (आईबीपीएस) (The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने प्रोबेशनरी अलॉटमेंट के परिणामों की घोषणा को प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ), क्लर्क, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (एसओ) के परिणाम कोकोरोनावायरस के प्रकोप के चलते स्थगित कर दिया है।

IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि, "अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, यानी, COVID-19 महामारी, CRP -PO / MT -VIII की आरक्षित सूचियों के तहत अनंतिम आवंटन के परिणामों की घोषणा, CRP - CLERKS- VIII और CRP -Specialist Officers- VIII को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया जाएगा। उपरोक्त सभी सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं के लिए 31.03.2020 को रिजर्व लिस्ट की समाप्ति के संबंध में दिनांक 01.04.2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित किया जाएगा और वैधता होगी। नियत समय में सूचना दी जाएगी। "



उम्मीदवार जो आईबीपीएस क्लर्क, एसओ और पीओ परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट - ibps.in - को नवीनतम अपडेट और सूचनाओं के लिए जांचते रहें।