IBPS Clerk Prelims Result 2025 जल्द होगा जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?



‎1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।

‎2. IBPS Clerk Result 2025 (Prelims) लिंक पर क्लिक करें।

‎3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि भरें।

‎4. कैप्चा भरकर Submit पर क्लिक करें।

‎5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।

‎उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत जानकारी मिल सके।