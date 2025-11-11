IBPS Clerk Prelims Result 2025 जल्द होगा जारी, जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

IBPS Clerk Prelims Result 2025(Imgae-Freepik)
IBPS Clerk Result 2025: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) जल्द ही आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर देख सकेंगे। जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करना होगा।
बता दें कि यह परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 13533 पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा (Mains Exam) के लिए मान्य होंगे।
आईबीपीएस क्लर्क या कस्टमर सर्विस एसोसिएट बैंकों में ग्राहकों से जुड़े काम, लेन-देन और प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। इन्हें बैंकिंग सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जबकि अंतिम चयन मेन परीक्षा के अंकों पर आधारित रहेगा।
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं।
2. IBPS Clerk Result 2025 (Prelims) लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि भरें।
4. कैप्चा भरकर Submit पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत जानकारी मिल सके।
रिजल्ट पर जांचे ये जानकारी
1.अभ्यर्थी का नाम
2.माता पिता का नाम
3.रजिस्ट्रेशन नंबर
4.परीक्षा का नाम
5.प्राप्तांक
6.कुल मार्क्स
7.पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
8.हस्ताक्षर
किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में उम्मीदवार IBPS हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन की ओर से क्लर्क भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ।
