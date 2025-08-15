IBPS PO Admit Card 2025 जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, इन तारीखों पर होनी है परीक्षा

IBPS PO Admit Card 2025: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (CRP PO/MT-XV) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। यह एडमिट कार्ड 24 अगस्त 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक डाक्यूमेंट्स और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “IBPS Online Pre-Examination (CRP PO/MT-XV) Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर में कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न होंगे। जिसके लिए परीक्षा की समय सीमा 1 घंटा होगा।
इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।