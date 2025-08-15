IBPS PO Admit Card 2025 जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, इन तारीखों पर होनी है परीक्षा

IBPS PO Admit Card 2025: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (CRP PO/MT-XV) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। यह एडमिट कार्ड 24 अगस्त 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक डाक्यूमेंट्स और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।