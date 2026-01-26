मोबाइल युग में किताबों की ओर लौटता गांव, संवर रहा ग्रामीण बच्चों का भविष्य

डिजिटल युग में जब मोबाइल और इंटरनेट बच्चों के समय का बड़ा हिस्सा घेर रहे हैं, ऐसे समय में हुब्बल्ली से सटे रायनाल गांव से एक प्रेरणादायक और उम्मीद जगाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ग्राम पंचायत द्वारा संचालित लाइब्रेरी बच्चों को स्क्रीन की दुनिया से निकालकर किताबों की ओर वापस ला रही है। गांव के बच्चे यहां आकर पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। रायनाल गांव की यह लाइब्रेरी यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों में भी अगर सही सोच और सामूहिक प्रयास हो, तो गांव के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है। यह पहल न केवल रायनाल के बच्चों के लिए, बल्कि आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी एक प्रेरणादायी मॉडल बन रही है।