IBPS PO Mains Admit card: आईबीपीएस ने जारी किया एडमिट कार्ड, ibps.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Mains Admit card हुआ जारी। (Image Source: ChatGPT)
IBPS PO Mains Admit Card 2025: बैंकिंग एवं कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए IBPS PO मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अब आधिकारिक पोर्टल www.ibps.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं।
आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा 2025, 12 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आयोजित होने वाली है। इस वर्ष घोषित कुल 5,208 रिक्तियों के साथ, प्रारंभिक चरण ने देशभर में लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित किया। मुख्य परीक्षा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित पीओ पद हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए चयन का अगला महत्वपूर्ण चरण है।
मुख्य परीक्षा ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित की जाएगी और इसमें पांच भीग होंगे, जिनके कुल अंक 225 होंगे। उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 160 मिनट और वर्णनात्मक लेखन के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, जिससे कुल अवधि 190 मिनट (3 घंटे 10 मिनट) होगी।
मुख्य परीक्षा के बाद, चयनित उम्मीदवार अंतिम साक्षात्कार चरण में पहुंचेंगे, जो भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रतिष्ठित पीओ पदों के लिए उनके चयन का निर्धारण करेगा। उम्मीदवारों को अपने अंक अधिकतम करने के लिए वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों खंडों की रणनीतिक तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
