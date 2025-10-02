Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS PO Mains Admit card: आईबीपीएस ने जारी किया एडमिट कार्ड, ibps.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Mains Exam 2025 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 02, 2025

IBPS PO Mains admit card 2025, IBPS PO admit card download, IBPS PO mains hall ticket, IBPS PO admit card link, ibps.in admit card download,

IBPS PO Mains Admit card हुआ जारी। (Image Source: ChatGPT)

IBPS PO Mains Admit Card 2025: बैंकिंग एवं कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए IBPS PO मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अब आधिकारिक पोर्टल www.ibps.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं।

कब होगी परीक्षा

आईबीपीएस पीओ मुख्य परीक्षा 2025, 12 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आयोजित होने वाली है। इस वर्ष घोषित कुल 5,208 रिक्तियों के साथ, प्रारंभिक चरण ने देशभर में लाखों उम्मीदवारों को आकर्षित किया। मुख्य परीक्षा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित पीओ पद हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए चयन का अगला महत्वपूर्ण चरण है।

परीक्षा पैटर्न

मुख्य परीक्षा ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित की जाएगी और इसमें पांच भीग होंगे, जिनके कुल अंक 225 होंगे। उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 160 मिनट और वर्णनात्मक लेखन के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, जिससे कुल अवधि 190 मिनट (3 घंटे 10 मिनट) होगी।

कैसे करें डाउनलोड

  • आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं
  • इसके बाद "सीआरपी-पीओ/एमटी" पर क्लिक करें
  • प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी-XV के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया को चुनें
  • आईबीपीएस सीआरपी पीओ/एमटी-XV के लिए मुख्य परीक्षा कॉल लेटर पर क्लिक करें
  • पंजीकरण संख्या/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें, कैप्चा पूरा करें और कॉल लेटर डाउनलोड करें

परीक्षा के बाद अगला कदम

मुख्य परीक्षा के बाद, चयनित उम्मीदवार अंतिम साक्षात्कार चरण में पहुंचेंगे, जो भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रतिष्ठित पीओ पदों के लिए उनके चयन का निर्धारण करेगा। उम्मीदवारों को अपने अंक अधिकतम करने के लिए वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों खंडों की रणनीतिक तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Indian Women Cricketers: महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? इन 10 सवालों के जवाब देकर लगा सकते हैं अंदाजा
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

02 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Education News / IBPS PO Mains Admit card: आईबीपीएस ने जारी किया एडमिट कार्ड, ibps.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IGNOU Admission 2025: ऑनलाइन कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढीं, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

IGNOU Admission 2025
शिक्षा

Top 5 richest indians in 2025: ये हैं देश के टॉप 5 अमीर आदमी, लेकिन कौन सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? एक ने बीच में ही छोड़ दी थी पढ़ाई

Top 5 richest indians in 2025
शिक्षा

UPSC NDA 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट और डाउनलोड करें शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट

UPSC NDA 2 Result 2025
शिक्षा

देश में 57 नए Kendriya Vidyalaya खुलेंगे, इस राज्य को सबसे ज्यादा स्कूलों का तोहफा, अब तक देश में इतने KV मौजूद

Cabinet Approves 57 New Kendriya Vidyalayas
शिक्षा

UPSC New Guidelines: धोखाधड़ी रोकने के लिए अब यूपीएससी ऐसे करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफाई, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

UPSC new guidelines 2025, UPSC document verification process, UPSC verification rules update, UPSC fraud prevention measures, UPSC certificate verification latest news,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.