IBPS PO Mains Admit card: आईबीपीएस ने जारी किया एडमिट कार्ड, ibps.in पर जाकर ऐसे करें डाउनलोड

IBPS PO Mains Admit Card 2025: बैंकिंग एवं कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए IBPS PO मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड अब आधिकारिक पोर्टल www.ibps.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं।