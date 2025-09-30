Patrika LogoSwitch to English

Indian Women Cricketers: महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? इन 10 सवालों के जवाब देकर लगा सकते हैं अंदाजा

Women Cricket In India: महिला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वह बेदह संघर्षों के बाद हुआ है। दुनियाभर में महिला क्रिकेट का बोलबाला है। ऐसे में आज देखते हैं कि आपको इसके बारे में कितना ज्ञान है।

less than 1 minute read

image

Anamika Mishra

Sep 30, 2025

Indian Women Cricketers, Indian women cricketers quiz, Women cricket in India, Indian women cricket facts,

महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? (Image Source: Gemini AI)

Indian Women Cricketers Quiz: महिला क्रिकेट का बोलबाला आज देश ही नहीं बल्की पूरी दुनिया में है। मिहला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई संघर्षों के बाद महिला क्रिकेट टीम भी अपना अस्तित्व बना चुकी है। आजकल हर कोई अपने आपको क्रिकेट फैन बताता है। लेकिन इस बात का पता तब चलेगा जब आप इन आसान सवालों के जवाब देंगे।

भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन हैं?

A) स्मृति मंधाना
B) हरमनप्रीत कौर
C) मिताली राज
D) झूलन गोस्वामी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला वनडे कब खेला था?

A) 1978
B) 1976
C) 1982
D) 1991

भारतीय महिला क्रिकेटर जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली हैं?

A) मिताली राज
B) स्मृति मंधाना
C) हरमनप्रीत कौर
D) दीप्ति शर्मा

T20 में भारत की महिला टीम की सबसे बड़ी स्कोरिंग बल्लेबाज कौन हैं?

A) स्मृति मंधाना
B) मिताली राज
C) हरमनप्रीत कौर
D) वेदा कृष्णमूर्ति

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप कब खेला था?

A) 1973
B) 1982
C) 1997
D) 2000

भारत की महिला क्रिकेट टीम की सबसे प्रसिद्ध तेज गेंदबाज कौन हैं?

A) झूलन गोस्वामी
B) सिख पांडे
C) पूनम यादव
D) राजेश्वरी गायकवाड़

Harmanpreet Kaur का सबसे यादगार शतक किस फॉर्मेट में आया?

A) Test
B) ODI
C) T20
D) ICC Women’s World Cup

भारत की महिला टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप कब खेला?

A) 2009
B) 2007
C) 2012
D) 2014

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में फाइनल कितनी बार खेला है?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

भारत की महिला क्रिकेट टीम का पहला ODI शतक किसने बनाया?

A) मिताली राज
B) हरमनप्रीत कौर
C) अंजुम चोपड़ा
D) स्मृति मंधाना

उत्तर - 1. B) हरमनप्रीत कौर, 2. B) 1976, 3. A) मिताली राज, 4. A) स्मृति मंधाना, 5. A) 1973, 6. A) झूलन गोस्वामी, 7. D) ICC Women’s World Cup, 8. A) 2009, 9. A) 1, 10. A) मिताली राज।

Updated on:

30 Sept 2025 03:59 pm

Published on:

30 Sept 2025 03:58 pm

शिक्षा

