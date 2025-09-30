Indian Women Cricketers: महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? इन 10 सवालों के जवाब देकर लगा सकते हैं अंदाजा

Indian Women Cricketers Quiz: महिला क्रिकेट का बोलबाला आज देश ही नहीं बल्की पूरी दुनिया में है। मिहला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई संघर्षों के बाद महिला क्रिकेट टीम भी अपना अस्तित्व बना चुकी है। आजकल हर कोई अपने आपको क्रिकेट फैन बताता है। लेकिन इस बात का पता तब चलेगा जब आप इन आसान सवालों के जवाब देंगे।