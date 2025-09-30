Indian Women Cricketers: महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? इन 10 सवालों के जवाब देकर लगा सकते हैं अंदाजा

महिला क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं आप? (Image Source: Gemini AI)
Indian Women Cricketers Quiz: महिला क्रिकेट का बोलबाला आज देश ही नहीं बल्की पूरी दुनिया में है। मिहला क्रिकेट आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई संघर्षों के बाद महिला क्रिकेट टीम भी अपना अस्तित्व बना चुकी है। आजकल हर कोई अपने आपको क्रिकेट फैन बताता है। लेकिन इस बात का पता तब चलेगा जब आप इन आसान सवालों के जवाब देंगे।
A) स्मृति मंधाना
B) हरमनप्रीत कौर
C) मिताली राज
D) झूलन गोस्वामी
A) 1978
B) 1976
C) 1982
D) 1991
A) मिताली राज
B) स्मृति मंधाना
C) हरमनप्रीत कौर
D) दीप्ति शर्मा
A) स्मृति मंधाना
B) मिताली राज
C) हरमनप्रीत कौर
D) वेदा कृष्णमूर्ति
A) 1973
B) 1982
C) 1997
D) 2000
A) झूलन गोस्वामी
B) सिख पांडे
C) पूनम यादव
D) राजेश्वरी गायकवाड़
A) Test
B) ODI
C) T20
D) ICC Women’s World Cup
A) 2009
B) 2007
C) 2012
D) 2014
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) मिताली राज
B) हरमनप्रीत कौर
C) अंजुम चोपड़ा
D) स्मृति मंधाना
उत्तर - 1. B) हरमनप्रीत कौर, 2. B) 1976, 3. A) मिताली राज, 4. A) स्मृति मंधाना, 5. A) 1973, 6. A) झूलन गोस्वामी, 7. D) ICC Women’s World Cup, 8. A) 2009, 9. A) 1, 10. A) मिताली राज।
