IBPS RRB Vacancy 2025: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

IBPS RRB Apply: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है। इस साल कुल 13,294 पद भरे जाने हैं। इसमें मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के 8,022 पद, ऑफिसर स्केल-I के 3,928 पद और ऑफिसर स्केल-III के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा ऑफिसर स्केल-II और अन्य विशेष पद भी भरे जाएंगे।