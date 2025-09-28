Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS RRB Vacancy 2025: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

IBPS RRB Apply: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने किसी कारण से अभी तक आवेदन नहीं किया है वह तुरंत ibps.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 28, 2025

IBPS RRB 2025 Vacancy

IBPS RRB 2025 Vacancy (Image: Freepik)

IBPS RRB Apply: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है। इस साल कुल 13,294 पद भरे जाने हैं। इसमें मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के 8,022 पद, ऑफिसर स्केल-I के 3,928 पद और ऑफिसर स्केल-III के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा ऑफिसर स्केल-II और अन्य विशेष पद भी भरे जाएंगे।

आवेदन की अंतिम तारीख और फीस

भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 28 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाएं हैं तुरंत IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान भी आज ही करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण तारीखें

रजिस्ट्रेशन शुरू: 1 सितंबर 2025

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2025

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2025

प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर 2025

प्रीलिम्स रिजल्ट: दिसंबर 2025/जनवरी 2026

मेंस परीक्षा: दिसंबर 2025/फरवरी 2026

पदों और योग्यता की जानकारी

मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क): किसी भी विषय में स्नातक पास।

ऑफिसर स्केल-I: किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास।

जनरल बैंकिंग ऑफिसर (स्केल-II): न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 2 साल का अनुभव।

आईटी ऑफिसर स्केल-II: इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर/आईटी में स्नातक और 1 साल का अनुभव।

सीए ऑफिसर स्केल-II: ICAI से CA और 1 साल का अनुभव।

लॉ ऑफिसर स्केल-II: कानून में स्नातक और 2 साल का अनुभव।

ट्रेजरी मैनेजर स्केल-II: वित्त में CA/MBA और 1 साल का अनुभव।

एमबीए फाइनेंस/मार्केटिंग ऑफिसर स्केल-II: संबंधित क्षेत्र में MBA और 1-2 साल का अनुभव।

ऑफिसर स्केल-III: स्नातक और न्यूनतम 5 साल का अनुभव।

आयु सीमा

ऑफिस असिस्टेंट: 18-28 वर्ष

ऑफिसर स्केल-I: 18-30 वर्ष

ऑफिसर स्केल-II: 21-32 वर्ष

ऑफिसर स्केल-III: 21-40 वर्ष

आवेदन शुल्क

SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 175 रुपये

अन्य कैटेगेरी: 850 रुपये

चयन प्रक्रिया

ऑफिसर स्केल-I: प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू

ऑफिस असिस्टेंट: प्रीलिम्स और मेन

ऑफिसर स्केल-II/III: लिखित परीक्षा और इंटरव्यू

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और फीस का भुगतान कर प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी शुरू करें। यह भर्ती ग्रामीण बैंकों में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर है।

IBPS RRB Apply Link

ये भी पढ़ें

SSC CPO Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 3000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी डिटेल यहां
शिक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

28 Sept 2025 11:29 am

Published on:

28 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Education News / IBPS RRB Vacancy 2025: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

इस शहर को कहते हैं “लहसुन का शहर”, जान लें इसके पीछे का कारण

Garlic City In India
शिक्षा

Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर निकली भर्ती

Bihar Vidhan Parishad Driver Vacancy
शिक्षा

Motivational Story: अलवर की इस 5वीं पास महिला ने ऐसे खड़ा किया बिजनेस, गांव की महिलाओं को भी बना दिया आत्मनिर्भर

अलवर

फ्री में कई सारे सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका, एसी, फ्रिज, सीएनजी मिलिंग का करें कोर्स, रहने-खाने की सुविधा भी फ्री, जानें डिटेल्स

Free Certificate Course
शिक्षा

RPSC AEN Exam: राजस्थान सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा कल से, एग्जाम से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन और दिशा-निर्देश

RPSC AEN Exam
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.