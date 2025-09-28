IBPS RRB Vacancy 2025: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

IBPS RRB 2025 Vacancy (Image: Freepik)
IBPS RRB Apply: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में क्लर्क और ऑफिसर पदों के लिए बंपर भर्ती निकाली है। इस साल कुल 13,294 पद भरे जाने हैं। इसमें मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) के 8,022 पद, ऑफिसर स्केल-I के 3,928 पद और ऑफिसर स्केल-III के 202 पद शामिल हैं। इसके अलावा ऑफिसर स्केल-II और अन्य विशेष पद भी भरे जाएंगे।
भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 28 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाएं हैं तुरंत IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान भी आज ही करना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन शुरू: 1 सितंबर 2025
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2025
फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2025
प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर 2025
प्रीलिम्स रिजल्ट: दिसंबर 2025/जनवरी 2026
मेंस परीक्षा: दिसंबर 2025/फरवरी 2026
मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क): किसी भी विषय में स्नातक पास।
ऑफिसर स्केल-I: किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास।
जनरल बैंकिंग ऑफिसर (स्केल-II): न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 2 साल का अनुभव।
आईटी ऑफिसर स्केल-II: इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर/आईटी में स्नातक और 1 साल का अनुभव।
सीए ऑफिसर स्केल-II: ICAI से CA और 1 साल का अनुभव।
लॉ ऑफिसर स्केल-II: कानून में स्नातक और 2 साल का अनुभव।
ट्रेजरी मैनेजर स्केल-II: वित्त में CA/MBA और 1 साल का अनुभव।
एमबीए फाइनेंस/मार्केटिंग ऑफिसर स्केल-II: संबंधित क्षेत्र में MBA और 1-2 साल का अनुभव।
ऑफिसर स्केल-III: स्नातक और न्यूनतम 5 साल का अनुभव।
ऑफिस असिस्टेंट: 18-28 वर्ष
ऑफिसर स्केल-I: 18-30 वर्ष
ऑफिसर स्केल-II: 21-32 वर्ष
ऑफिसर स्केल-III: 21-40 वर्ष
SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 175 रुपये
अन्य कैटेगेरी: 850 रुपये
ऑफिसर स्केल-I: प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू
ऑफिस असिस्टेंट: प्रीलिम्स और मेन
ऑफिसर स्केल-II/III: लिखित परीक्षा और इंटरव्यू
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और फीस का भुगतान कर प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी शुरू करें। यह भर्ती ग्रामीण बैंकों में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर है।
