SSC CPO Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 3000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी डिटेल यहां

SSC CPO Notification 2025: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CPO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार 3000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के तहत कुल 3073 पद निकले हैं। इनमें से 2861 पद CAPFs (सीएपीएफ) सब-इंस्पेक्टर (GD) और 212 पद दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Executive) के लिए हैं।
भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो उम्मीदवार अभी ग्रेजुएशन की परीक्षा दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट कटऑफ तिथि से पहले आ जाएगा वे भी आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में चयन के लिए कई चरण तय किए गए हैं।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 पे स्केल के अनुसार 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
उम्मीदवारों को SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद 'Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination 2025' लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी जानकारी, फोटो अपलोड और शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती निकाय
|स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC)
|पद का नाम
|दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर
|कुल पद
|3073 (CAPFs-2861, दिल्ली पुलिस-212)
|आवेदन शुरू
|26 सितंबर 2025
|अंतिम तिथि
|16 अक्टूबर 2025
|शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|17 अक्टूबर 2025
|फॉर्म सुधार तिथि
|24-26 अक्टूबर 2025
|परीक्षा
|नवंबर-दिसंबर 2025
|योग्यता
|ग्रेजुएशन
|आयु सीमा
|20–25 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट)
|शारीरिक मानक
|पुरुष: 170 सेमी, महिला: 157 सेमी
|सैलरी
|35,400 रुपये - 1,12,400 रुपये प्रतिमाह
|आधिकारिक वेबसाइट
|ssc.gov.in