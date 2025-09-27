SSC CPO Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 3000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी डिटेल यहां

SSC CPO Notification 2025: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CPO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार 3000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।