शिक्षा

SSC CPO Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 3000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी डिटेल यहां

SSC CPO Notification 2025: दिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर के 3073 पदों पर ऑनलाइन आवेदनप्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, पूरी डिटेल के लिए पढ़ें खबर।

भारत

Rahul Yadav

Sep 27, 2025

SSC CPO Notification 2025
SSC CPO Notification 2025 (Image: Gemini)

SSC CPO Notification 2025: दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CPO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार 3000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कितनी वैकेंसी और किसके लिए?

इस भर्ती के तहत कुल 3073 पद निकले हैं। इनमें से 2861 पद CAPFs (सीएपीएफ) सब-इंस्पेक्टर (GD) और 212 पद दिल्ली पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Executive) के लिए हैं।

योग्यता और आयु सीमा

भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो उम्मीदवार अभी ग्रेजुएशन की परीक्षा दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट कटऑफ तिथि से पहले आ जाएगा वे भी आवेदन कर सकते हैं।

  • आयु सीमा: 20 से 25 वर्ष
  • आरक्षित वर्ग: SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स-सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी।

शारीरिक मापदंड

  • पुरुष उम्मीदवार: लंबाई 170 सेमी, छाती 80-85 सेमी (फुलाव के साथ)
  • महिला उम्मीदवार: लंबाई 157 सेमी

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन के लिए कई चरण तय किए गए हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवारों को दो लिखित परीक्षाएं देनी होंगी।
  • इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट (PST/PET)।
  • सफल उम्मीदवारों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होगा।
  • इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलेगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 पे स्केल के अनुसार 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क

  • SC/ST और एक्स-सर्विसमैन: कोई शुल्क नहीं
  • अन्य सभी उम्मीदवार: 100 रुपये आवेदन शुल्क

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद 'Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination 2025' लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी जानकारी, फोटो अपलोड और शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

विवरणजानकारी
भर्ती निकायस्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC)
पद का नामदिल्ली पुलिस और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर
कुल पद3073 (CAPFs-2861, दिल्ली पुलिस-212)
आवेदन शुरू26 सितंबर 2025
अंतिम तिथि16 अक्टूबर 2025
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि17 अक्टूबर 2025
फॉर्म सुधार तिथि24-26 अक्टूबर 2025
परीक्षानवंबर-दिसंबर 2025
योग्यताग्रेजुएशन
आयु सीमा20–25 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट)
शारीरिक मानकपुरुष: 170 सेमी, महिला: 157 सेमी
सैलरी35,400 रुपये - 1,12,400 रुपये प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइटssc.gov.in

शिक्षा

Published on:

27 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Education News / SSC CPO Vacancy 2025: सब-इंस्पेक्टर बनने का मौका, 3000 से अधिक पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी डिटेल यहां

