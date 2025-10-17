IBPS SO Prelims Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link

IBPS SO Prelims Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने सीआरपी एसओ (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करना होगा। आईबीपीएस की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 1007 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।