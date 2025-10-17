IBPS SO Prelims Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link

IBPS SO Prelims Result 2025
IBPS SO Prelims Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने सीआरपी एसओ (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करना होगा। आईबीपीएस की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2025 को किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 1007 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को अपने नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम, कैटेगरी और प्राप्त अंकों जैसी सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना चाहिए। रिजल्ट में इन बिंदूओं को जरूर जांचना चाहिए। इस भर्ती के जरिए इन बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
आईटी ऑफिसर- 203 पद
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (AFO)- 310 पद
राजभाषा अधिकारी- 78 पद
लॉ ऑफिसर (स्केल-1)- 56 पद
एचआर/पर्सनल ऑफिसर- 10 पद
मार्केटिंग ऑफिसर (MO)- 350 पद
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक “CRP-SPL-XIV Result” पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करें।
आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा।
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
