ICAI CA May 2025 Toppers Tips And Tricks: जानें सीए टॉपर्स की पढ़ाई स्ट्रेटेजी और कितने घंटे करते थे पढ़ाई

ICAI CA Final Result: Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) की ओर से ICAI CA May Final और इंटरमीडिएट एवं फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट 06 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया। ICAI CA May Final Exam 2025 में मुंबई के राजन काबरा ने टॉप किया। उन्होंने 600 में से 516 अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स की कहानी सामने आ रही है। सभी टॉपर्स अपनी पढ़ाई स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। साथ ही इस बारे में भोई बता रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए या कैसे अपनी तयारी को मजबूत करना चाहिए। हम आपको कुछ ICAI CA Toppers की पढ़ाई स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने बताया है।