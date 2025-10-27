Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ICAI CA September Result 2025: कब जारी होगा आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक

ICAI CA September Result 2025: रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 27, 2025

ICAI CA September Result 2025

ICAI CA September Result 2025(Image-Freepik)

Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) जल्द ही सीए सितंबर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

ICAI CA Result: कब आ सकता है रिजल्ट?


रिजल्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ICAI के सदस्य राजेश शर्मा ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए संकेत दिया कि सीए रिजल्ट नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक आईसीएआई की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पिछले साल का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी नतीजे इसी समय के आसपास जारी होंगे।

ICAI CA: परीक्षा कार्यक्रम

सीए फाउंडेशन परीक्षा- 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1- 4, 7 और 9 सितंबर 2025
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2- 11, 13 और 15 सितंबर 2025
सीए फाइनल ग्रुप 1- 3, 6 और 8 सितंबर 2025
सीए फाइनल ग्रुप 2- 10, 12 और 14 सितंबर 2025

ICAI CA September Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर CA Foundation/Intermediate/Final Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।
चाहें तो रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं।

ICAI CA September Result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 09:27 am

Hindi News / Education News / ICAI CA September Result 2025: कब जारी होगा आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें MP Police Constable Admit card 2025, Direct Link, esp.mp.gov.in

MP Police Constable Admit card 2025
शिक्षा

युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए : राज्यपाल गहलोत

बैंगलोर

स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया खत्म

बैंगलोर

Bharatpur News: नए शैक्षणिक सत्र की नई तारीख तय…एक अप्रेल, 4 महीने पहले ही मिल जाएंगी किताबें

भरतपुर

Delhi School Admission Age: दिल्ली के स्कूलों में पहली क्लास में इतने साल के बच्चों का होगा एडमिशन, जान लें ऐज लिमिट

Delhi School Admission
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.