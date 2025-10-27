ICAI CA September Result 2025: कब जारी होगा आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक

ICAI CA September Result 2025(Image-Freepik)
Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) जल्द ही सीए सितंबर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
रिजल्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ICAI के सदस्य राजेश शर्मा ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए संकेत दिया कि सीए रिजल्ट नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक आईसीएआई की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पिछले साल का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी नतीजे इसी समय के आसपास जारी होंगे।
सीए फाउंडेशन परीक्षा- 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1- 4, 7 और 9 सितंबर 2025
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2- 11, 13 और 15 सितंबर 2025
सीए फाइनल ग्रुप 1- 3, 6 और 8 सितंबर 2025
सीए फाइनल ग्रुप 2- 10, 12 और 14 सितंबर 2025
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर CA Foundation/Intermediate/Final Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा।
चाहें तो रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
