ICAI CA September Result 2025: कब जारी होगा आईसीएआई सीए रिजल्ट 2025? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक



रिजल्ट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ICAI के सदस्य राजेश शर्मा ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए संकेत दिया कि सीए रिजल्ट नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक आईसीएआई की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पिछले साल का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी नतीजे इसी समय के आसपास जारी होंगे।