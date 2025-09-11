Patrika LogoSwitch to English

IGNOU SWAYAM पोर्टल से करा रहा फ्री कोर्सेज, इन कोर्सों को पूरा करके मिल सकती है बढ़िया नौकरी, देखें लिस्ट

SWAYAM एक सरकारी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और AICTE द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 11, 2025

IGNOU SWAYAM
IGNOU SWAYAM Courses

SWAYAM Free Courses: भारत सरकार की डिजिटल लर्निंग पहल SWAYAM कई फ्री कोर्सेज करवाता है। जिसका मकसद कम लागत में, देश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। विशेषकर उन छात्रों तक जो दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और पारंपरिक शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। Indira Gandhi National Open University(IGNOU) ने उन छात्रों के लिए एक शानदार पहल की है जो मैनेजमेंट और कॉमर्स फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। IGNOU, भारत सरकार की डिजिटल लर्निंग पहल SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) के माध्यम से 8 निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहा है। जिसे घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।

क्या है SWAYAM पोर्टल?

SWAYAM एक सरकारी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) और AICTE द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं से लेकर पोस्टग्रेजुएट स्तर तक के 2,000 से अधिक कोर्सेज मुफ्त में उपलब्ध हैं। जिसे हजारों छात्र या युवा अपनी रूचि या जरुरत के हिसाब से कोर्स को करते हैं।

IGNOU SWAYAM के 8 प्रमुख फ्री कोर्स

फाइनेंशियल अकाउंटिंग

यह कोर्स अकाउंटिंग की मूलभूत संरचना, एकाउंटिंग प्रक्रिया, वित्तीय डिटेल्स की तैयारी और विश्लेषण पर केंद्रित है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय किया गया है। इस कोर्स को प्रो. सुनील कुमार पढ़ाएंगे।

बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट

इसमें बिजनेस के मूल सिद्धांत, व्यापारिक संगठन और मैनेजमेंट की बुनियादी कांसेप्ट को सिखाया जाता है। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। इसे प्रोफेसर नवल किशोर पढ़ाएंगे।

बिजनेस लॉ (व्यावसायिक कानून)

यह कोर्स विभिन्न प्रकार के कानूनी अनुबंधों, जैसे सामाजिक, घरेलू, नैतिक और व्यावसायिक की समझ देता है और प्रबंधकों को स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद करता है।

आयकर कानून और व्यवहार

बीकॉम (CBCS योजना) के तहत यह मुख्य विषय है। छात्रों को आयकर अधिनियम, इसके नियम-कायदे और अनुपालन प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

मार्केटिंग के सिद्धांत

मार्केटिंग के सिद्धांत कोर्स को डॉ. अनुप्रिया पांडे पढ़ाएंगी। यह कोर्स छात्रों को मार्केटिंग की मूल अवधारणाएं, मार्केटिंग मिक्स, कंज्यूमर बर्ताव और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों से परिचित कराता है।

बिजनेस कम्युनिकेशन

बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स में व्यावसायिक संवाद, मीटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स और क्लाइंट डीलिंग आदि शामिल हैं। यह कोर्स 12 सप्ताह यानी तकरीबन 3 महीने का होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख15 सितंबर 2025 है। इसे डॉ. रश्मि बंसल पढ़ाएंगी।

फाइनेंशियल लिटरेसी

यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें पर्सनल फाइनेंस, बचत, निवेश और बजट प्रबंधन जैसी जरुरी वित्तीय जानकारी सिखाई जाती है।

उद्यमिता कौशल और डिजिटल मार्केटिंग रणनीति

यह कोर्स 12 सप्ताह का होगा। यह कोर्स विशेष रूप से युवा उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थापकों और छोटे व्यापार मालिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें डिजिटल युग में व्यापार बढ़ाने की रणनीतियों और व्यावसायिक स्किल पर जोर दिया गया है। इसमें भी रेगिस्ट्रशन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

IGNOU SWAYAM: ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले SWAYAM पोर्टल, https://swayam.gov.in पर जाएं।
उसके बाद अकाउंट बनाकर लॉगिन करें।
ऊपर दिए गए कोर्स में से किसी को सर्च करें।
"Enroll" बटन पर क्लिक करें और कोर्स में रजिस्टर करें।

Published on:

11 Sept 2025 04:57 pm

Hindi News / Education News / IGNOU SWAYAM पोर्टल से करा रहा फ्री कोर्सेज, इन कोर्सों को पूरा करके मिल सकती है बढ़िया नौकरी, देखें लिस्ट

