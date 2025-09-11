IGNOU SWAYAM पोर्टल से करा रहा फ्री कोर्सेज, इन कोर्सों को पूरा करके मिल सकती है बढ़िया नौकरी, देखें लिस्ट

SWAYAM Free Courses: भारत सरकार की डिजिटल लर्निंग पहल SWAYAM कई फ्री कोर्सेज करवाता है। जिसका मकसद कम लागत में, देश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। विशेषकर उन छात्रों तक जो दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और पारंपरिक शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। Indira Gandhi National Open University(IGNOU) ने उन छात्रों के लिए एक शानदार पहल की है जो मैनेजमेंट और कॉमर्स फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। IGNOU, भारत सरकार की डिजिटल लर्निंग पहल SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) के माध्यम से 8 निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करा रहा है। जिसे घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।