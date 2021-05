IGNOU June TEE 2021 Postponed: इग्नू जून टर्म एंड एग्जाम स्थगित, नया शेड्यूल जल्द होगा जारी

IGNOU June TEE 2021 Postponed: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) 2021 को स्थगित कर दिया है। जून 2021 के लिए टीईई को स्थगित करने का निर्णय देश में COVID-19 की दूसरी लहर और उसके बाद विभिन्न राज्यों में किए गए लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले, उक्त परीक्षाएं 15 जून से शुरू होने वाली थीं। विश्वविद्यालय के अनुसार, "नई तारीखों की घोषणा परीक्षा शुरू होने से कम से कम 21 दिन पहले की जाएगी।"

Postponement of Term End Examination - June 2021 pic.twitter.com/3IHyCLURBG — IGNOU (@OfficialIGNOU) May 6, 2021

इग्नू नोटिस में लिखा है, “परीक्षाओं का अगला कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 21 दिन पहले प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोला जाएगा। ”हालांकि, विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखने के लिए कहा है और परीक्षाएं अगली सूचना आने के बाद आयोजित की जा सकती हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मौजूदा स्थिति के कारण असाइनमेंट जमा करने की समय सीमा को पहले 31 मई तक बढ़ा दिया था।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना के अनुसार, "टर्म-एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि, जून 2021 - ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों (फिजिकल) सबमिशन - को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। '' टर्म-एंड एग्जामिनेशन, जून 2021 के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / इंटर्नशिप / फील्डवर्क जर्नल / शोध प्रबंध आदि जमा करने की अंतिम तिथि - 31 मई, 2021 तक होगी।

