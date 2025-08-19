Patrika LogoSwitch to English

IIT Bombay ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया सर्टिफिकेट कोर्स, AI टूल्स को चलाने की मिलेगी ट्रेनिंग, जानें डिटेल्स

IIT Bombay के अनुसार, तीन दिन का यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम उम्मीदवारों को ChatGPT, Claude, Gemini, Co-Pilot, DALLE, Perplexity, Flux1, Grok और Notebook LM जैसे टूल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा।

Anurag Animesh

Aug 19, 2025

IIT Bombay कई सर्टिफिकेट कोर्स समय-समय पर लॉन्च करता रहता है। जो अलग-अलग टेक्नोलॉजी और अलग-अलग प्रोफेशनल और छात्रों के लिए होती है। मुंबई स्थितIndian Institute of Technology (IIT) Bombay की देसाई सेठी स्कूल ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप (DSSE) ने महिलाओं के लिए एक खास ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की है। यह शुरुआती स्तर का कोर्स प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और मैनेजर्स को Generative AI के प्रोफेशनल उपयोग की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया गया है। इस कोर्स का नाम “GenAI for Business: A Hands-On Introduction” रखा गया है। यह ऑनलाइन कोर्स 11 से 13 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 9 सितंबर तय की गई है।

IIT Bombay: AI संबंधी टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा


संस्थान के अनुसार, तीन दिन का यह सर्टिफिकेट प्रोग्राम उम्मीदवारों को ChatGPT, Claude, Gemini, Co-Pilot, DALLE, Perplexity, Flux1, Grok और Notebook LM जैसे टूल्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। इसमें लाइव डेमो, एक्सरसाइज और केस स्टडीज के जरिए सीखने का अवसर मिलेगा। कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उम्मीदवार अच्छे से टेक्नोलॉजी को समझ सकता है।

IIT Bombay: छात्रों की सीखने की आदतों पर सर्वे


IIT Bombay ने एक सर्वे भी किया। जिसमें पढ़ाई की आदतों पर डेटा इकठ्ठा किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम “सीनियर सर्वे 2025” रखा गया। इस रिपोर्ट को संस्थान की आधिकारिक छात्र मीडिया बॉडी Insight ने जारी किया। सर्वे में शामिल 282 छात्रों को शामिल किया गया था। इसमें से 272 ने बताया कि वे नई स्किल्स किस तरह सीखते हैं। इनमें से 118 छात्रों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे Coursera) को चुना। वहीं 65 छात्रों ने ChatGPT का इस्तेमाल बताया। जबकि केवल 9 छात्रों ने लाइब्रेरी बुक्स को अपना जवाब बताया।

