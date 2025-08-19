IIT Bombay ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया सर्टिफिकेट कोर्स, AI टूल्स को चलाने की मिलेगी ट्रेनिंग, जानें डिटेल्स

IIT Bombay कई सर्टिफिकेट कोर्स समय-समय पर लॉन्च करता रहता है। जो अलग-अलग टेक्नोलॉजी और अलग-अलग प्रोफेशनल और छात्रों के लिए होती है। मुंबई स्थितIndian Institute of Technology (IIT) Bombay की देसाई सेठी स्कूल ऑफ आंत्रप्रेन्योरशिप (DSSE) ने महिलाओं के लिए एक खास ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की है। यह शुरुआती स्तर का कोर्स प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और मैनेजर्स को Generative AI के प्रोफेशनल उपयोग की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किया गया है। इस कोर्स का नाम “GenAI for Business: A Hands-On Introduction” रखा गया है। यह ऑनलाइन कोर्स 11 से 13 सितंबर 2025 तक आयोजित होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 9 सितंबर तय की गई है।