अच्छी नौकरी की तलाश हर किसी को रहती है, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार इंटरव्यू के दौरान अटक जाते हैं। टैलेंट होने के बावजूद कई बार लोग अपनी असली क्षमता दिखा नहीं पाते, क्योंकि काम करने का अवसर तो जॉब मिलने के बाद ही मिलता है। ऐसे में इंटरव्यू पास करना सबसे अहम कदम होता है। अगर आप भी पहली नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की कुछ इंटरव्यू टिप्स आपके काम आ सकती हैं। 2020 में उन्होंने एनबीए खिलाड़ी स्टीफन करी के यूट्यूब शो State of Inspiration में एक खास रोल-प्ले किया। इस दौरान उन्होंने खुद को एक कॉलेज ड्रॉपआउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानकर बताया कि अगर वे माइक्रोसॉफ्ट में पहली बार नौकरी मांगते, तो कठिन सवालों का कैसे जवाब देते।