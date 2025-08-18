Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

आपको नौकरी पर क्यों रखें? Bill Gates ने द‍िया इस सवाल का शानदार जवाब, आप भी इंटरव्यू को तुरंत कर लेंगे क्रैक

Bill Gates: गेट्स ने यह भी माना कि वे केवल टेक्निकल स्किल्स ही नहीं लाते, बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करना भी जानते हैं। कभी-कभी वे सख्त प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन...

भारत

Anurag Animesh

Aug 18, 2025

Bill Gates
Bill Gates(Image-'X')

अच्छी नौकरी की तलाश हर किसी को रहती है, लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार इंटरव्यू के दौरान अटक जाते हैं। टैलेंट होने के बावजूद कई बार लोग अपनी असली क्षमता दिखा नहीं पाते, क्योंकि काम करने का अवसर तो जॉब मिलने के बाद ही मिलता है। ऐसे में इंटरव्यू पास करना सबसे अहम कदम होता है। अगर आप भी पहली नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की कुछ इंटरव्यू टिप्स आपके काम आ सकती हैं। 2020 में उन्होंने एनबीए खिलाड़ी स्टीफन करी के यूट्यूब शो State of Inspiration में एक खास रोल-प्ले किया। इस दौरान उन्होंने खुद को एक कॉलेज ड्रॉपआउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानकर बताया कि अगर वे माइक्रोसॉफ्ट में पहली बार नौकरी मांगते, तो कठिन सवालों का कैसे जवाब देते।

"आपको क्यों चुना जाए?" Bill Gates का जवाब

इस सवाल में जवाब में गेट्स ने कहा कि वे इंटरव्यू पैनल से कहते कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोडिंग के प्रति जुनून है। उन्होंने प्रोग्रामिंग खुद से सीखी और समय के साथ उसमें निखार लाया। उनके मुताबिक, मेहनत और लगन ही उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। इस जवाब से युवाओं के लिए सीख मिलती है कि केवल स्किल्स ही नहीं, बल्कि पैशन और महत्वाकांक्षा भी करियर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाते हैं।

टीमवर्क की अहमियत

गेट्स ने यह भी माना कि वे केवल टेक्निकल स्किल्स ही नहीं लाते, बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करना भी जानते हैं। कभी-कभी वे सख्त प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन उनका मकसद टीम के साथ बड़े लक्ष्य हासिल करना होता है। यानी भविष्य की चुनौतियों को पहचानना और नई सोच के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है।

कमजोरियों को छुपाएं नहीं

जब उनसे वीकनेस के बारे में पूछा गया, तो गेट्स ने साफ कहा कि वे मार्केटिंग या सेल्स में अच्छे नहीं हैं। वे ज्यादातर ध्यान प्रोडक्ट बनाने और उसे बेहतर बनाने पर केंद्रित रखते हैं। उनकी यह ईमानदारी बताती है कि इंटरव्यू में अपनी कमजोरियों को छिपाने से बेहतर है उन्हें आत्मविश्वास के साथ बताना। यह आपकी सच्चाई और भरोसे को दर्शाता है।

सैलरी पर समझदारी दिखाएं: Bill Gates

पैकेज के सवाल पर गेट्स ने कहा कि वे नकद वेतन से ज्यादा कंपनी के शेयर ऑप्शंस लेना पसंद करेंगे। उनका मानना था कि सही अवसर और कंपनी की ग्रोथ में विश्वास, केवल पैसे से कहीं ज्यादा मायने रखता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि उम्मीदवार को केवल वेतन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि लंबे समय की संभावनाओं पर भी नज़र रखनी चाहिए।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

18 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Education News / आपको नौकरी पर क्यों रखें? Bill Gates ने द‍िया इस सवाल का शानदार जवाब, आप भी इंटरव्यू को तुरंत कर लेंगे क्रैक

