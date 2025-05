IIT Delhi शुरू करने जा रहा है ये तीन नए नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी कोर्स, जानें डिटेल्स

यह खबर भी पढ़ें:- IGNOU Admission: इग्नू ने जुलाई सेशन के सभी कोर्सों के लिए री-रजिस्ट्रेशन पोर्टल को किया ओपन IIT Delhi: तीन नए पीजी डिप्लोमा कोर्स PG Diploma in Healthcare Product Development and Management

इस 12 महीने के कोर्स को सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग (CBME), IIT दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा। यह कोर्स खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास हेल्थकेयर सेक्टर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है या जिन्होंने इस क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव रखा है। इस कोर्स का उद्देश्य हेल्थ टेक्नोलॉजी और मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स से लैस एक्सपर्ट तैयार करना है।

PG Diploma in Electric Vehicle Technology

यह कोर्स सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी (CART), IIT दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। 12 महीने के इस कोर्स का उद्देश्य इंजीनियर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाना है, ताकि वे भारत को स्थायी ट्रांसपोट्रशन की दिशा में आगे ले जा सकें।

PG Diploma in Advanced Communication Engineering with Quantum and AI Integration

भारती स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा संचालित इस 12 महीने के कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और क्वांटम नेटवर्किंग जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को जगह दी है। यह कोर्स उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में लीडर की भूमिका निभाना चाहते हैं।