IIT Delhi research on AI Models: एआई मॉडल्स साइंस में सुपरफास्ट लेकिन रीजनिंग में कमजोर! IIT दिल्ली की स्टडी में हुआ खुलासा

आईआईटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर एनएम अनूप कृष्णन और एफएसयू जेना के प्रोफेसर केविन माइक जाब्लोंका के नेतृत्व में अनुसंधान दल ने मैकबेंच विकसित किया, जो पहला व्यापक बेंचमार्क है, जिसे यह आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वास्तविक दुनिया के रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान कार्यों पर दृष्टि-भाषा मॉडल कैसे प्रदर्शन करते हैं।