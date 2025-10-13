IIT Vacancy 2025: आईआईटी धनबाद में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

IIT Dhanbad Vacancy 2025(Image-iitism.ac.in)
IIT Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। IIT धनबाद ने जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है।
आईआईटी धनबाद की यह भर्ती जूनियर असिस्टेंट के कुल 19 पदों के लिए निकाली गई है। इनमें से 10 पद अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं, जबकि बाकी पद आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लिकेशन जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवार की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले IIT धनबाद की वेबसाइट nfr.iitism.ac.in पर जाना होगा।
वहां “Recruitment” सेक्शन में जाकर “User Login” टैब पर क्लिक करें।
नए उम्मीदवारों को “Register Here” विकल्प पर जाकर अपना नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होगी।
रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को अपनी फोटो (50KB) और हस्ताक्षर (30KB) अपलोड करने होंगे।
इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में बाकि डिटेल्स भरें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग