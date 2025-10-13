IIT Vacancy 2025: आईआईटी धनबाद में निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया



योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लिकेशन जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवार की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।