IIT vs NIT vs IIIT: B.Tech के लिए कौन कितना बेहतर? जानें कितनी है फीस

IIT vs NIT vs IIIT Comparison: भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने का सपना देखते हैं। इसके लिए छात्र जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए सही कॉलेज का चुनाव। टॉप कॉलेज की बात करें तो आईआईटी भारत का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद NIT, IIIT और कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का नंबर आता है। आज हम आपको दिल्ली के IIT, NIT और IIIT के बीच अंतर बताएंगे।