Indian Air Force में 10वीं 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, डेढ़ सौ से ज्यादा सीटों पर होगी नियुक्ति, जानें डिटेल्स

Indian Air Force: आवेदन कैसे भेजें?

आवेदन पत्र का प्रारूप और डिटेल भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन में दिया गया है। आवेदन के साथ सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा (10 रुपये का डाक टिकट चिपकाकर) संलग्न करना अनिवार्य है। लिफाफे पर “APPLICATION FOR THE POST OF — AND CATEGORY —” जरूर लिखा होना चाहिए।