Indian Bank SO Recruitment 2025: 150+ सीटों के लिए इंडियन बैंक में निकली भर्ती, जान लें सैलरी और जरुरी योग्यता

Indian Bank Vacancy 2025: इंडियन बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। इंडियन बैंक ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। बैंक ने विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में और अधिक जानकारी इस भर्ती से संबंधित देखी जा सकती है।