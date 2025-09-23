Indian Bank SO Recruitment 2025: 150+ सीटों के लिए इंडियन बैंक में निकली भर्ती, जान लें सैलरी और जरुरी योग्यता

Indian Bank Vacancy 2025: इंडियन बैंक में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। इंडियन बैंक ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली है। बैंक ने विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में और अधिक जानकारी इस भर्ती से संबंधित देखी जा सकती है।
यह भर्ती मुख्य रूप से चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर स्तर के पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को बढ़िया सैलरी और बैंक में उच्च स्तर की जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है जो लंबे समय से ऑफिसर ग्रेड की सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे।
इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता तय की गई है। स्पेशलिस्ट आईटी टेक्नोलॉजी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास चार वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे विषयों में ग्रेजुएशन अथवा पीजी डिग्री होना आवश्यक है। कुछ पदों पर संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी मांगा गया है। भर्ती से जुड़ी डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।
आवेदन के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सिस्टम से प्राप्त प्रोविजनल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से उम्मीदवार अपने खाते में लॉगिन करेंगे और आवश्यक विवरण भरेंगे। इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और डिक्लेरेशन अपलोड करने होंगे। अंतिम चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को सब्मिट किया जा सकेगा। आवेदन करने से पहले सभी भरी गई सभी जानकारी को ध्यान से चेक करना जरूरी है। आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।
आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये तय किया गया है, जबकि अन्य सभी श्रेणियों को 1000 रुपये शुल्क देना होगा। वेतनमान पद के अनुसार अलग-अलग है। स्केल II अधिकारियों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये प्रतिमाह, स्केल III अधिकारियों को 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये प्रतिमाह और स्केल IV अधिकारियों को 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक का वेतन मिलेगा।