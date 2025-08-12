Indian Navy Recruitment 2025: बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

Indian Navy Recruitment 2025: Indian Navy में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Indian Navy में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते वे आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती में बिना लिखित परीक्षा दिए सीधे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए चयन होगा।