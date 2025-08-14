Patrika LogoSwitch to English

Indian Navy Tradesman recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर, नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

Indian Navy Tradesman: आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की हो और संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की हो।

भारत

Anurag Animesh

Aug 14, 2025

Indian Navy Tradesman recruitment 2025
Indian Navy Tradesman recruitment 2025(AI Image-Gemini)

Indian Navy Tradesman recruitment 2025: भारतीय नौसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। नौसेना ने सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड(Civilian Tradesman Skilled Indian Navy Tradesman recruitment 2025) के 1266 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 13 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी युवा इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in या onlineregistrationportal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 सितंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1266 पदों को भरा जाना है।

Indian Navy Tradesman Vacancy 2025: इन पदों पर होनी है भर्ती

सहायक – 49 पद
सिविल वर्क्स – 17 पद
इलेक्ट्रिकल – 172 पद
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जायरो – 50 पद
पैटर्न मेकर/मोल्डर/फाउंड्री मेन – 9 पद
हील इंजन – 121 पद
इंस्ट्रूमेंटमेन – 9 पद
मशीन – 56 पद
मैकेनिकल सिस्टम – 79 पद
मैकेट्रॉनिक्स – 23 पद
मेटल – 217 पद
मिलराइट – 28 पद
रेफ्रिजरेशन एवं एसी (Ref & AC) – 17 पद
शिप बिल्डिंग – 228 पद
वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स – 49 पद

Indian Navy Tradesman recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की हो और संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की हो। भर्ती संबंधी डिटेल जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

Indian Navy Tradesman: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट onlineregistrationportal.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें और जरुरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन की जांच करने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें।
फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सेव कर के रख लें।

Published on:

14 Aug 2025 11:55 am

Hindi News / Education News / Indian Navy Tradesman recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर, नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

