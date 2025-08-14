Indian Navy Tradesman recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर, नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल्स

Indian Navy Tradesman recruitment 2025: भारतीय नौसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। नौसेना ने सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड(Civilian Tradesman Skilled Indian Navy Tradesman recruitment 2025) के 1266 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 13 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी युवा इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in या onlineregistrationportal.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 सितंबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1266 पदों को भरा जाना है।