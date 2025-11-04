India’s Richest Cricketer: भारत के 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर बनाम 5 सबसे अमीर पुरुष क्रिकेटर, जानिए संपत्ति में कितना है फर्क

India's Richest Cricketer: भारतीय क्रिकेट में जहां पुरुष खिलाड़ियों की कमाई हमेशा चर्चा में रहती है, वहीं अब महिला क्रिकेटर भी तेजी से कमाई के मामले में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, दोनों के बीच अब भी बड़ी संपत्ति का अंतर देखा जा सकता है। आइए जानते हैं भारत के पांच सबसे अमीर महिला और पुरुष क्रिकेटरों की संपत्ति की तुलना।