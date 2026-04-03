CBSE 9वीं क्लास के सिलेबस में हुए ये बड़े बदलाव, डिटेल में जानें क्या जोड़ा और घटाया गया

CBSE New Curriculum: स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9 का नया सिलेबस जारी कर दिया है। यह सिलेबस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा तैयार किया गया है और इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 (NCF 2023) के तहत लागू किया जा रहा है। इस बार बदलाव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई के पूरे तरीके को नया रूप देने की कोशिश की गई है। खास बात ये है कि अब रटने की बजाय समझ और स्किल्स पर ज्यादा जोर रहेगा।