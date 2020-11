Scholarship 2020: बारहवीं पास स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका, मिलेंगे 80 हजार रुपये तक सालाना

Scholarship for Higher Education 2020 : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई इंस्पायर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन (SHE) के लिए ऑनलाइन आवेदन...

Scholarship for Higher Education 2020: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई इंस्पायर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन (SHE) के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट http://online-inspire.gov.in/ पर किये जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

Scholarship for Higher Education 2020 Eligibility

स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए वे स्टूडेंट्स पात्र है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शैक्षिक सत्र 2019-20 के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग में 390 या अधिक अंकों के साथ पास की हो। स्टूडेंट्स को 12वीं कक्षा का रेगुलर स्टूडेंट्स होना जरुरी है तथा स्टूडेंट्स गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा लाइफ साइंस-वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान आदि में स्नातक अथवा इंटीग्रेटेड परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश लिया हो।

आयु सीमा

स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की न्यूनतम आयु 17 साल से कम और 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।



How To Apply For Inspire Programme

साल 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा के साइंस के नियमित स्टूडेंट्स इस ड्रीम स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट www.online-inspire.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन करना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा।