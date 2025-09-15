Patrika LogoSwitch to English

IOB SO Notification 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट अफसर के पद पर निकली भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार इंजीनियरिंग डिग्री, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए जैसी डिग्रियां होना आवश्यक है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 15, 2025

IOB Vacancy 2025
IOB Vacancy 2025(Image-Freepik)

IOB SO Recruitment 2025: बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया वैकेंसी सामने आई है। बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 127 पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iob.in पाकर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

IOB Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार इंजीनियरिंग डिग्री, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए जैसी डिग्रियां होना आवश्यक है। डिटेल जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन को देखना होगा। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के अनुसार की जाएगी। वहीं, एससी/एसटी/ओबीसी समेत आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

इतनी मिलेगी सैलरी


इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग पद के अनुसार अलग-अलग सैलरी दी जाएगी। MMGS II स्केल/ग्रेड के अनुसार 64820-93960 रूपये तक की सैलरी दी जाएगी। वहीं MMGS III स्केल/ग्रेड के अनुसार 85920 से 105280 रूपये तक की सैलरी दी जाएगी।

IOB SO Notification 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती सेक्शन में दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
अब लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
सभी डिटेल्स भरने के बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
आवेदन सबमिट करने से पहले फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लें।
अंत में फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Updated on:

15 Sept 2025 01:03 pm

Published on:

15 Sept 2025 12:58 pm

Hindi News / Education News / IOB SO Notification 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट अफसर के पद पर निकली भर्ती, 90 हजार से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

